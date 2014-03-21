"Парконы" поставят в 110 автобусах Мосгортранса

Фото: M24.ru

На автобусы Мосгортранса установят 110 комплексов "Паркон" для считывания и распознавания номеров неправильно припаркованных машин, а также для фиксирования выезда на выделенную полосу.

Как следует из заказа, размещенного на портале госзакупок, вероятность распознавания номеров нарушителей должна быть не меньше 90%, ошибок не должно быть больше 4%. Видеозаписи будут храниться на сервере не меньше 72 часов.

Устанавливать "Парконы" будут во время стоянки машин, без задержки их выхода на линию. При этом появятся комплексы на последних ЛиАЗах - 529221 и 529222. Для получения и обработки информации в отделении ГИБДД появится отдельный стационарный аппарат.

Обслуживать комплексы будут с помощью сервисного комплекта, состоящего из сенсорного монитора, проводки для соединения с АПК и беспроводной клавиатуры.

Город планирует потратить на устройства не больше 75 миллионов рублей, подрядчик должен закончить все работы по установке и наладке "Парконов" до конца июля 2014 года.

Ранее мобильными комплексами фотовидеофиксации было оборудовано два экспресса на 902-м маршруте. В перспективе власти рассчитывают оснастить камерами все автобусы экспресс-маршрутов, курсирующих по выделенным полосам.

Напомним, в Москве на дорогах функционируют 600 стационарных камер и 200 мобильных парконов. За 2012 год года водителям отправили более 22 миллиона "писем счастья", бюджет получил 3 миллиарда рублей за счет штрафов. ЦОДД решил установить новое оборудование, которое позволит обрабатывать информацию с камер и выписывать штрафы водителям в четыре раза быстрей.