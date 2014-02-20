ОАТИ выявило более тысячи нарушений при уборке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Объединение административно-технических инспекций выявило более тысячи нарушений в сфере уборки Москвы с 10 по 14 февраля. Статистика по нарушениям приведена на сайте ведомства.

"В отношении юридических лиц было составлено 578 административных протоколов и выписано штрафов на сумму 40,9 миллионов рублей. Штраф для должностных лиц составил 325 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе ОАТИ.

Так, в сфере уборки территорий зафиксировано 288 нарушений, более 150 нарушений выявлено при очистке крыш от снега,180 - в содержании рекламы и более 160 - в содержании внешнего вида фасадов зданий. Кроме того, порядка 120 нарушений выявлено при подготовке к земляным или дорожным работам, более 100 - в правилах содержания дорог.