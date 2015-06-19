Штрафы за расклеивание рекламы в городском транспорте увеличат в разы

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В Мосгордуму внесены поправки в КоАП, которые предусматривают введение значительных штрафов за нанесение надписей и размещение рекламы в столичном метрополитене и в наземном городском транспорте.

Проект поправок подготовлен думской комиссией по городскому хозяйству и жилищной политике, сообщили в Мосгордуме.

Предлагается установить штраф за несанкционированное нанесение надписей, изображений, размещение информационных и рекламных материалов на внешние и внутренние поверхности наземного городского транспорта, а также вагонов метро и монорельсовой системы в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 35 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 50 до 150 тысяч рублей – для юридических.

Аналогичные штрафы предлагается установить за несанкционированное нанесение надписей, изображений, размещение информационных и рекламных материалов на объекты инфраструктуры городского транспорта общего пользования.

Проект поправок в КоАП будет рассмотрен на заседании Мосгордумы 24 июня.

В настоящее время штрафы для граждан составляют от 100 рублей до 2 тысяч, для должностных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.