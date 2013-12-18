Сумма штрафа за незаконную вырубку в сотни раз превысит стоимость елки

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С 16 декабря в Москве стартовала профилактическая операция "Ель". Предупреждать нарушения природоохранного законодательства вышли волонтеры, дружинники, сотрудники общественных организаций, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он отметил, что штраф за незаконную вырубку деревьев составляет от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Сумма ущерба в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки, которую можно купить на елочном базаре, подчеркнул он.

Как сообщает Информационный центр правительства Москвы, несанкционированные елочные базары будут проверять сотрудники полиции. Мероприятия по борьбе с незаконной вырубкой елок будут проводиться по всей Москве до 31 декабря.

Напомним, что 15 декабря в Москве открылись 150 елочных базаров, еще 250 начнут работать 20-го числа.