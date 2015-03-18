Сегодня в СМИ: инновационный бизнес и штрафы для безбилетников

Фото: M24.ru

Владимир Путин предложил подумать над новыми функциями НКО

Владимир Путин поручил администрации президента вместе с Минюстом и Общественной палатой подумать над уточнением понятия "социально ориентированная некоммерческая организация (НКО)", сообщает "Коммерсантъ".

Они же должны решить вопрос о целесообразности создания "единого реестра НКО", предусматривающего разделение их на социально ориентированные (СО) и иные НКО.

Закончено расследование гибели Кристофа де Маржери

Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела о катастрофе в октябре прошлого года самолет Falcon 50, на борту которого находились президент международной нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа, пишет "Коммерсантъ".

Вынесены постановления о предъявлении окончательных обвинений водителю снегоуборочной машины, в которую врезался самолет, инженеру наземной службы аэропорта Внуково, а также диспетчерам. При этом начато следствие в отношении руководителя Московского авиаузла Владимира Ужакова.

Плохие долги населения приближаются к одному триллиону рублей

К концу января размер ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достиг 910,7 миллиарда рублей, или 8,4% кредитов, выданных физлицам, сообщил Центробанк, передают "Ведомости".

За месяц просроченных кредитов стало больше на 5,3%. Банкиры и эксперты уверены, что достижение 1 триллиона рублей проблемных долгов граждан – вопрос ближайших месяцев.

Заемщик получит больше прав при возвращении кредита

Должникам могут разрешить самим продавать находящиеся в залоге у банков квартиры и машины, чтобы рассчитаться за кредиты. Это может оказаться для заемщика значительно выгоднее, чем "торги" судебных приставов, сообщает "Российская газета".

Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в мае. Пока же над ним будет работать Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Технарей будут учить инновационному бизнесу

В "Бауманке" открылся научно-образовательный центр "Инновационное предпринимательство и защита интеллектуальной собственности", где студентов научат, как довести свою идею до опытного образца, пишет "Российская газета".

Кроме того, именно здесь студентам дадут полную консультацию о перспективах разработок и помогут с финансированием образцов. Если, конечно, те имеют коммерческую перспективу.

Безбилетник в электричке заплатит в 50 раз больше цены проезда

Госдума приняла меры против пассажиров - "зайцев", которые пробивают огромную брешь в бюджете региональных железных дорог. По данным РЖД, порядка 30 процентов пассажиров электричек в "час пик" не платят за проезд, передает "Российская газета".

Теперь ездить "зайцем" будет невыгодно - штрафы в разы превысят стоимость проезда. Законопроект об этом был одобрен в основном чтении. Как ожидается, к началу дачного сезона он будет принят окончательно.