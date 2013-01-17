Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января 2013, 10:08

Свежая пресса

Перевозчиков без систем ГЛОНАСС будут штрафовать

Фото: ИТАР-ТАСС

Ространснадзор и Министерство транспорта предлагают штрафовать перевозчиков, которые не поставили аппаратуру ГЛОНАСС на свой транспорт. Примерная сумма штрафа – сто тысяч рублей.

Закон об оснащении общественного транспорта спутниковыми системами слежения действует с 1 января, но в Кодексе об административных правонарушениях пока нет статьи, наказывающей нарушителей.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за отключенную систему и за сбой в передаче данных между машиной и региональном центром. В первом случае наказание понесет перевозчик, а во втором – ответственные за региональный проект операторы, пишет "Российская газета".

Также с апреля 2013 года вводится ответственность за отсутствие страхования жизни и здоровья пассажиров. Юридические лица заплатят за нарушение от 500 тысяч до миллиона рублей, а должностные – 40 тысяч рублей.


Другие материалы "Российской газеты".

штрафы страхование глонасс свежая пресса
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика