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Российское правительство поддержало увеличение штрафов за создание финансовых пирамид, сообщается на сайте кабмина.

Ранее Минфин внес проекты поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Ведомство предлагает внести в законодательство изменения, направленные на пресечение деятельности организаторов пирамид и распространения информации о таких схемах.

Согласно проекту правового акта, преступления, связанные с "пирамидами", будут наказываться штрафом до миллиона рублей либо лишением свободы на четыре года. Если же преступление было совершено в особо крупном размере, то штраф вырастает до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до шести лет.

Кроме того, предлагается внести в КоАП статью об ответственности за привлечение денег, а также публичное распространение информации о привлекательности участия в таких операциях. За это может быть введен штраф в размере от 5 тысяч рублей до миллиона рублей.

Об уголовной ответственности за создание финансовых пирамид стало известно в июле этого года. Тогда предполагалось, что штраф составит от 5 до 50 тысяч рублей.

Позже зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев заявил, что хочет увеличить штрафы за организацию финансовых пирамид с 50 тысяч до миллиона рублей.