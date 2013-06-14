Госдума приняла в I чтении "антипиратский" законопроект

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект о борьбе с пиратством в интернете. Документ определяет механизм блокирования сайтов, на которых незаконно размещается музыка и фильмы.

Законопроект поддержали 257 депутатов, 3 высказались против, 1 воздержался.

Согласно проекту закона, хостинг-провайдеры и владельцы сайтов обязаны в течение суток удалить или заблокировать противоправный контент по первому требованию правообладателя. Перед этим необходимо скопировать и сохранить противоправный контент для передачи правоохранительным органам, а также предоставить сведения о пользователе, разместившем контент, правообладателю.

Пользователь, чей контент был удален, может оспорить эту процедуру в течение 10 дней, представив доказательства его легальности. В этом случае правообладателю придется защищать свои интересы в суде.

Ранее сообщалось также о том, что, согласно законопроекту, провайдерам, не выполнившим обязательства, грозит штраф до 500 тысяч рублей, приостановка деятельности на срок до 90 суток и конфискация серверов.

Кроме того, предлагалось ввести понятие "пособник" для сайтов, которые дают ссылки на пиратский контент.