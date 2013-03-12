Более 3 тысяч авиапассажиров наказаны за распитие алкоголя в 2013 году

С января за пьянство в транспорте наказали более трех тысяч человек

С начала года за распитие алкоголя в самолетах наказали более трех тысяч человек, сообщает Главное управление на транспорте МВД России. Только в аэропорту Шереметьево в январе с рейсов сняли 15 пьяных пассажиров, а в Домодедово – девять.

В 2012 году к ответственности были привлечены более 22 тысяч пьяных пассажиров и еще более двух тысяч человек — за мелкое хулиганство.

В последнее время из-за громких дебошей и драк в российских самолетах ведутся разговоры об ужесточении наказания. А Федеральное агентство пассажирского транспорта предложило раздать бортпроводникам электрошокеры для борьбы с авиадебоширами. Кроме этого, на борту самолета могут появиться и пластиковые наручники.

Напомним, самый громкий случай произошел с саратовским бизнесменом Сергеем Кабаловым, который устроил дебош во время перелета из Москвы в Хургаду. Мужчина ударил бортпроводника и ворвался в кабину пилотов. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.