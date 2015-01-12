Вадим Юрьев: "Мы рассчитываем снизить долю некорректных штрафов до 2-3%"

Фото: Центр организации дорожного движения

Московские власти планируют снизить долю ошибочных штрафов за парковку до 2-3%. Пешие инспекторы будут получать из ситуационного центра сигналы о припаркованных машинах с заклеенными номерами. Перед съездами на МКАД появятся новые информационные щиты, которые укажут водителям, на какую магистраль они могут свернуть. Глава ЦОДД Вадим Юрьев рассказал в интервью M24.ru об изменениях в управлении дорожным движением в столице. Он также объяснил, почему на некоторых улицах знаки платной парковки чередуются со знаком остановка запрещена.

- Вадим Юрьевич, Ваш центр занимается, в том числе, установкой дорожных знаков. Расскажите, пожалуйста, как устанавливаются знаки, запрещающие остановку и стоянку, - 3.27 и 3.28. Не все водители понимают, зачем чередование: то есть парковка, то висит "крест". Это делается для того, чтобы разгрузить улицы?

- В целом, Москва — город не приспособленный для такого количества автомобилей. На один автомобиль в Москве приходится не более 27 кв. м асфальта общего пользования, в городах Северной Америки - 150-200 кв. м, в Западной Европе — 80-100 кв. м на одну машину. Наша задача — сохранить максимум машино-мест. Поэтому если где-то по правилам парковка запрещена, а через 15 метров можно организовать одно-два парковочных места, мы это делаем. У нас в правилах дорожного движения сказано, что нельзя парковаться за 5 метров до перекрестка, до остановки. Но раньше запрещающие знаки там не висели, поэтому автомобилисты парковались. А теперь они возмущаются. Но такая стихийная хаотичная парковка действительно мешает, к примеру, повернуть автобусу или выехать другим машинам из двора.

СЕЙЧАС МЫ ОТРАБАТЫВАЕМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ ТЕМУ – ЭВАКУАЦИЮ ПО ЗАДАНИЯМ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА



- Как вы взаимодействуете с вашими коллегами из организации "Московский паркинг", которая отвечает за платные стоянки?

- Сейчас мы отрабатываем с АМПП и МАДИ очень интересную тему – эвакуацию по заданиям ситуационного центра. В ситуационном центре появляется информация с камер, или от водителей "парконов", или от пеших инспекторов об автомобилях, перегораживающих трамвайные пути, припаркованных без номеров или с закрытыми номерами. Мы в режиме реального времени передаем эту информацию диспетчерам ГИБДД и МАДИ. Они, в свою очередь, принимают решение об эвакуации или об отправке на место сотрудника, который снимет бумажку с номера. В день в зоне пилотного проекта очищается несколько десятков номеров.

- Будете ли увеличивать количество "парконов"?

- Таких планов у нас нет. Сейчас у нас работает 310 "парконов" и их вполне достаточно, чтобы фиксировать нарушения. Но мы оптимизируем маршруты, чтобы покрыть всю новую зону платной парковки.

"День транспорта": Вадим Юрьев - о работе ситуационного центра ЦОДД

- Планируете ли как-то менять работу самих мобильных комплексов фотовидеофиксации?

Одна из важных задач на 2015 год – сократить количество некорректных штрафов. Потому что наши ошибки в этой области болезненно отражаются на москвичах. В частности, геопозиционирование ―это большая проблема любого города. И мы понимаем, как решить этот вопрос.

- И как же?

"Парконы" ориентируются по датчикам ГЛОНАСС. В городе есть места со слабыми сигналами, например, огромные здания, которые несколько "глушат" передачу, что может привести к погрешностям на 20, 30, а иногда и 60 метров. Такого быть не должно, потому что "парконы" определяют, выписать штраф или нет, по геоданным. Они высчитывают, где заканчивается действие запрещающего знака или зона платной парковки. Мы планируем заменить карту города в "парконе", сделав ее более подробной. Есть такое понятие САN-шина (Controller Area Network - сеть контроллеров) ― система цифровой связи и управления устройствами в автомобиле. С ее помощью можно следить за тем, куда развернуты колеса, с какой скоростью они крутятся. То есть координируется связь всех датчиков и внутренних систем автомобиля. К примеру, "паркон" последний раз уверенно "привязался", то есть определил геолокацию, в конкретном месте, система следит, куда он потом повернул. Подсчитывает, что он едет, к примеру, тридцать секунд, колеса повернуты вправо, проехал 300 или 400 метров. Эти данные привязываются к карте ― к конкретной точке – географической координате. И автоматика определяет, распространяется ли действие запрещающего знака на эту конкретную точку.

МЫ РАССЧИТЫВАЕМ СНИЗИТЬ ДОЛЮ НЕКОРРЕКТНЫХ ШТРАФОВ ДО 2-3%



- Когда эту систему установят на "парконы"?

- Мы экспериментально поставили их на одну машину. Результаты эксперимента показали, что даже в тяжелых условиях качество распознавания – семь метров. Мы считаем, что это тоже не очень хорошо, надо добиваться пяти метров, но, тем не менее, это большой шаг вперед.

- Сколько сейчас выписывают некорректных штрафов и удастся ли их число сократить, благодаря новой системе?

- Зимой ошибок довольно много, потому что погода плохая, камеры хуже распознают, поэтому около 14 процентов информации может быть некорректно. С помощью новой системы мы рассчитываем уменьшить эту цифру до двух – трех процентов.

Как оспорить штраф за парковку

- Как работают камеры, установленные на автобусах в декабре? Сколько они уже "выписали" штрафов?

- За декабрь 110 комплексов фотовидеофиксации на автобусах зафиксировали почти 4 тысячи нарушений остановки-стоянки.

- В Зеленограде тестируют камеры, которые фиксируют выезд за стоп-линию и на пешеходный переход. Когда за эти нарушения начнут штрафовать? Будут ли такие камеры устанавливать по всей Москве?

- На самом деле это стандартная камера, просто она настроена на фиксацию выезд на перекресток. Итоги пилота по камерам в Зеленограде подведут в январе. Мы изучим все юридические нюансы, и в начале года проведем эксперимент в Москве, например, на Тверской улице. Установим камеры, фиксирующие и стоп-линию, и "зебру", но уже со штрафами. Мы считаем, что появление таких камер – правильное решение, оптимально использовать их в комбинации с правильным управлением светофорными объектами. У нас нет цели собрать штрафы, есть проблема с выездом на красный свет – машины забивают перекрестки и создают пробки.

- Как вы используете передвижные комплексы фотовидеофиксации так называемые камеры – фургоны?

- Передвижные комплексы работают в ТиНАО с февраля 2014 года. Это микроавтобусы Ford Transit с установленными на крыше камерами, они фиксируют нарушение скоростного режима, а также выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. Сегодня пять комплексов уже работают. Еще около 40 добавятся у апрелю следующего года. Маршруты пока находятся на согласовании в ГИБДД.

- Зачем городу нужна Комплексная схема организации дорожного движения, которую вы разрабатываете?

- С ее помощью мы решим ряд проблем: организуем парковочное пространство и повысим пропускную способность. Мы исключаем парковку в несколько рядов, вводим односторонние улицы. В этом году 59 улиц между Садовым кольцом и ТТК стали односторонними. Это огромная работа. Мы уже многое сделали в рамках проектирования – запланировали большие изменения на 2015 год. В следующем году займемся реализацией. У нас есть четыре области задач: знаки, светофоры, разметка и локальные мероприятия. Например, мы делаем более удобными тротуары, занижая высоту бордюров для удобства и безопасности маломобильных групп населения, организуем пешеходные переходы по просьбам москвичей.

Москвичи смогут сами выбирать места для новых пешеходных переходов

- Вы говорили про изменения в системе светофоров...

- Корректная настройка светофорных объектов – это серьезная работа. Другая важная задача - надо сократить время реагирования на жалобы граждан на неработающие светофоры и покосившиеся знаки.

- А как быстро вы сейчас реагируете на обращения москвичей?

- В среднем после заявки в течение часа – полутора. Хотя по ГОСТу, в зависимости от поломки, дается от 36 часов до 72 часов.

В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ КООРДИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА АЛТУФЬЕВСКОМ ШОССЕ ЗАФИКСИРОВАНО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА 12-19%.



- Как вы хотите этот срок сократить?

- Нам очень важно вообще исключить ситуации, когда мы не можем за три-четыре часа исправить светофорный объект. Для этого важно, чтобы все светофоры были "правильно" настроены, а для этого надо разобраться с инфраструктурой. Надо привести в порядок то, что мы имеем. Речь идет не о замене светофора, а о замене кабеля. Сейчас с ними большая проблема – они "плывут" в дождливую погоду, теряют контакт. Мы проведем проверку всех светофорных объектов и в случае необходимости проведем замену оборудования. Со вводом Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) у нас появился важный инструмент – возможность координации работы светофорных объектов.

- Есть ли уже результаты?

- Мы уже проводим эксперименты. В течение четырех месяцев координированного управления светофорными объектами на Алтуфьевском шоссе зафиксировано увеличение пропускной способности на 12-19%. Потенциальные возможности системы огромны. По опыту других мегаполисов, комплексное в жизнь города позволяет повысить скорость движения в городе на 10-20%. Реализация системы поможет оптимизировать работу всей транспортной системы Москвы.

- Сейчас многое делается для того, чтобы увеличить скорость движения на магистралях. Как Вы думаете, можно ли разрешить автомобилям двигаться по "выделенкам" ночью, когда автобусы не ходят?

- Такое предложение от граждан, действительно, есть. Я думаю, мы вынесем эту идею на комиссию по безопасности дорожного движения, посоветуемся с экспертами.

- Вы говорили, что планируете создать целый экспертный совет...

- На сегодняшний день мы только разрабатываем формат работы с экспертами. О каких-то решениях сообщим отдельно ближе к весне. С экспертным советом мы планируем обсуждать проблемные вопросы города.

МЫ ОРГАНИЗУЕМ НЕЗАДОЛГО ДО СЪЕЗДОВ НА МКАД ЩИТЫ, ГДЕ БУДУТ УКАЗАНЫ КАК НОМЕРА СЪЕЗДОВ, ТАК И МАГИСТРАЛЬ, НА КОТОРУЮ ОНИ ВЕДУТ



- Кстати, в 2014 году на МКАД появилась нумерация съездов. Но дело в том, что сам номер не очень помогает на дороге. Чтобы понять, что этот съезд ведет, к примеру, на Алтуфьевского шоссе, надо зайти на сайт и посмотреть, а это неудобно. Планируете доработать систему навигации?

- Мы планируем улучшить ее. Мы организуем незадолго до съездов щиты, где будут указаны как номера съездов, так и магистраль, на которую они ведут. Это позволит водителям ближе к повороту искать глазами только цифру. Вопрос изменения навигации на МКАД мы проработаем в 2015 году.

Беседовала Марина Курганская