Продавцов поддельной "незамерзайки" оштрафовали на 370 тысяч рублей

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Столичных продавцов поддельной "незамерзайки" оштрафовали в 2014 году на 370 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

По результатам плановых и внеплановых проверок в городе из оборота было изъято почти 7,3 тысяч литров опасной стеклоомывающей жидкости.

В частности, под проверки попали автозаправочные комплексы сетей ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани", ЗАО "МНК-Газозаправка", ОАО "РН-Москва" и ООО "Шелл Нефть".

"Всего было отобрано 92 образца стеклоомывающей жидкости, из них в 26 случаях обнаружено несоответствие образцов требованиям нормативов по содержанию метанола", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Так, на автозаправочных станциях ОАО "РН-Москва" из уличных автоматов реализовывалась стеклоомывающая жидкости "Чистый город", в которой предельно допустимая концентрация метанола была превышена от 66 до 908 раз. В связи с этим работа автоматов была приостановлена судом на три месяца.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ЗАО "Аояма Моторс" (официальный дилер Honda) реализует "незамерзайку", изготовленную ООО "МедиаГросс", с содержанием метанола, превышающим допустимую концентрацию в 52 раза.

Как выбрать правильную незамерзающую жидкость

Также нарушение было выявлено в ОАО "МАШ" (аэропорт Шереметьево), которое использовало для внутренних нужд предприятия стеклоомывающую жидкость производителей ООО "Мульти Трейд" и ООО "МедиаГросс". Содержание метанола в этом случае превышало допустимые значения в 86 и 63 раза соответственно.

Незамерзающая жидкость используется при низких температурах для очистки стекол автомобиля. Основу "незамерзайки" составляет смесь воды и спирта. Кроме того, в нее добавляют моющие вещества, а для "товарного" вида ароматизаторы и красители.

В качестве основы используют этиловый, изопропиловый или метиловый спирт. Запахи этилового и метилового спиртов выражены не ярко, а изопропиловый спирт пахнет ацетоном. При этом пары изопропилового спирта, как и этилового, безопасны, а пары метанола - ядовиты. Производство "незамерзаек" на его основе у нас запрещено.

Качественная жидкость продается в прочных упаковках с подробной этикеткой и без осадка на дне. При встряхивании в бутылке должна образоваться густая пена.

Использование нелегальных жидкостей может привести к неприятным последствиям: от простой неэффективности до отравления вредными парами, вплоть до летального исхода. Нелегальной "незамерзайкой" чаще всего торгуют на обочинах дорог. Средняя стоимость – 100 рублей за 4 литра. Данные на этикетках таких бутылок часто не соответствуют содержимому.