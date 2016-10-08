Проштрафившихся водителей дополнительно накажут

Госдума собирается наказывать водителей за систематическое нарушение ПДД, передает телеканал "Москва 24". Речь идет о наказании за нарушения более трех раз одних и тех же правил. Правда, действие законопроекта не распространится на случаи, когда виновника фиксируют фото- и видеокамеры.
В МВД заявили, что сейчас привлечь автолюбителей к ответственности за систематичные проступки не удается из-за пробелов в нескольких статьях законодательства.
А такая необходимость назрела давно: сегодня, по данным ведомства, почти половина аварий совершается по вине тех, кого неоднократно штрафовали. Более чем у четырех тысяч российских водителей за год скапливается свыше ста квитанций.