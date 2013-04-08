За нецензурную брань в СМИ установлены штрафы до 200 тысяч рублей

Фото: Москва 24
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за нецензурную брань в СМИ.
"Федеральный закон принят в целях установления административной ответственности за изготовление и распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань", - сообщается на сайте Кремля.
Напомним, согласно документу, за употребление непечатных слов в средствах массовой информации предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 20 тысяч рублей -
для должностных лиц, и от 20 до 200 тысяч рублей - для организаций.
Ссылки по теме
- Госдума приняла закон о штрафах за мат в СМИ
- Закон о штрафах за мат в СМИ принят Советом Федерации
- "Запикивание" и многоточия в СМИ приравняют к мату
Законопроект был принят Госдумой 19 марта и одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года.
Сайты по теме