Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля 2013, 10:30

Безопасность

За нецензурную брань в СМИ установлены штрафы до 200 тысяч рублей

Фото: Москва 24

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за нецензурную брань в СМИ.

"Федеральный закон принят в целях установления административной ответственности за изготовление и распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань", - сообщается на сайте Кремля.

Напомним, согласно документу, за употребление непечатных слов в средствах массовой информации предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 20 тысяч рублей -
для должностных лиц, и от 20 до 200 тысяч рублей - для организаций.

Ссылки по теме


Законопроект был принят Госдумой 19 марта и одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года.

Сайты по теме


штрафы законопроекты законы президент России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика