За переписку в WhatsApp чиновников предлагают штрафовать на полмиллиона рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Государственных служащих, использующих иностранные мессенджеры от Google и Yahoo, а также WhatsApp, предлагают штрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев.

"С учетом того момента, что цена вопроса – это национальная безопасность нашего государства и возможность утечки служебной тайны, возможность получения какой-то дополнительной информации о личных качествах того или иного нашего чиновника с последующим возможным использованием против него, то цена вопроса очень высокая. Я считаю, что речь должна идти о сотнях тысяч штрафов, от 100 до 500 тысяч рублей. За вторичное нарушение – увольнение", – цитирует Соловьева Агентство "Москва".

Он отметил, что нарушения будут фиксировать начальники госслужащих, либо технические специалисты органов власти. Факты использования данных мессенджеров также могут вскрыться средствами массовой информации или при расследовании дел следственными органами.

"Тот же руководитель организации или начальник отдела пришел, посмотрел и увидел, чем пользуется чиновник. У каждой организации есть технические службы, они тоже могут зафиксировать эту ситуацию. Информация в средствах массовой информации. Или это может быть косвенная разработка правоохранительных органов, в ходе расследования эти факты устанавливаются", – пояснил парламентарий.

В случае принятия поправок Соловьев также не исключает появления аналогичного запрета для муниципальных служащих.

Напомним, российским госслужащим могут запретить использовать Google и WhatsApp. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. По мнению авторов инициативы, любая информация, которую передают сотрудники госорганов, представляет большой интерес для иностранных разведок.

Работа над документом началась после заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В конце августа он сообщил, что в информационных системах госорганов обнаружены программные средства иностранных спецслужб.