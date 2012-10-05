Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября 2012, 16:40

Безопасность

Камеры видеофиксации помогли сделать быстрее общественный транспорт

Проблемы безопасности транспортного движения обсудили сегодня в мэрии. Речь шла о комплексах фото- и видеонаблюдения, а также о дорогах на присоединенных территориях

Использование приборов фотовидеофиксации позволило увеличить скорость общественного транспорта в Москве. Автобусы и троллейбусы стали ездить быстрее на 20-30% в тех местах, где установлены камеры. Кроме того, количество ДТП с пострадавшими на этих участках дорог снизилось на 12%.

С помощью приборов за восемь месяцев текущего года удалось выявить более 2,5 миллионов нарушений правил дорожного движения, большинство из которых – несоблюдение скоростного режима. При этом 95% от общего числа выявленных правонарушений зафиксировали камеры и только 5% - сотрудники ГИБДД. Водители были оштрафованы на сумму 1,6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

По словам начальника столичной Госавтоинспекции Владимира Томчака, Центры видеофиксации зарегистрировали более 8,5 тысяч транспортных средств, находящихся в угоне, задержать удалось около 1,5 тысяч разыскиваемых машин. При этом только 5 октября зафиксировано 22 угона и задержано 11 автомобилей, добавил Владимир Томчак.

Отметим, в настоящее время на дорогах Москвы работает 185 стационарных и 10 мобильных комплексов фиксации нарушений, в 2013 году их планируется увеличить до 800.

Кроме того, в планах - увеличить личный состав Центра автоматизированной фиксации, а также организовать взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов. Передавать информацию о правонарушениях приставам будут в режиме онлайн, чтобы ускорить процесс взыскания штрафов.

Ссылки по теме


штрафы ПДД видеонаблюдение общественный транспорт наземный транспорт нарушения ГИБДД по Москве угоны трафик городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика