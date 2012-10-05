Камеры видеофиксации помогли сделать быстрее общественный транспорт

Проблемы безопасности транспортного движения обсудили сегодня в мэрии. Речь шла о комплексах фото- и видеонаблюдения, а также о дорогах на присоединенных территориях

Использование приборов фотовидеофиксации позволило увеличить скорость общественного транспорта в Москве. Автобусы и троллейбусы стали ездить быстрее на 20-30% в тех местах, где установлены камеры. Кроме того, количество ДТП с пострадавшими на этих участках дорог снизилось на 12%.

С помощью приборов за восемь месяцев текущего года удалось выявить более 2,5 миллионов нарушений правил дорожного движения, большинство из которых – несоблюдение скоростного режима. При этом 95% от общего числа выявленных правонарушений зафиксировали камеры и только 5% - сотрудники ГИБДД. Водители были оштрафованы на сумму 1,6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

По словам начальника столичной Госавтоинспекции Владимира Томчака, Центры видеофиксации зарегистрировали более 8,5 тысяч транспортных средств, находящихся в угоне, задержать удалось около 1,5 тысяч разыскиваемых машин. При этом только 5 октября зафиксировано 22 угона и задержано 11 автомобилей, добавил Владимир Томчак.

Отметим, в настоящее время на дорогах Москвы работает 185 стационарных и 10 мобильных комплексов фиксации нарушений, в 2013 году их планируется увеличить до 800.

Кроме того, в планах - увеличить личный состав Центра автоматизированной фиксации, а также организовать взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов. Передавать информацию о правонарушениях приставам будут в режиме онлайн, чтобы ускорить процесс взыскания штрафов.