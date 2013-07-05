Полиция предложила конфисковывать автомобили у нелегальных таксистов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный главк МВД направил в Мосгордуму предложение конфисковывать автомобили у нелегальных таксистов, повторно нарушающих закон.

Соответствующие правки предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу думской комиссии по законодательству Александра Семенникова.

Кроме того, поправки увеличивают штрафы для таксистов – нелегалов. "Перевозка пассажиров легковым автотранспортом без соответствующего разрешения или с аннулированным разрешением, наказывается штрафом - для граждан в размере 25 тысяч - 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 100 тысяч", - заявил Семенников.

Инициатива столичной полиции будет рассмотрена на комиссии по законодательству Мосгордумы 8 июля.