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05 июля 2012, 13:17

Госдума может частично отменить штрафы за неправильную парковку

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Законопроект «О внесении изменения в статью 12.19 КоАП РФ» предложила на рассмотрение Госдумы фракция ЛДПР.

Как напоминают депутаты, в настоящее время нарушение правил парковки машин карается административным штрафом, однако при этом отсутствует градация по степени опасности нарушения. Используемые запрещающие знаки не делают различий между парковкой в дневное и ночное время, а также в будние и в выходные или праздничные дни.

Между тем многие крупные города перенасыщены автомобилями, а владельцы зачастую лишены возможности приобрести гараж или парковочное место. В результате они оставляют свои машины в не предназначенных для этого местах, за что и подвергаются штрафам.

«Налагаемый штраф за остановку либо стоянку транспортного средства в запрещенных для этого местах в будние дни, когда дороги заполнены автомашинами, является логичным и справедливым. Однако налагать штраф за остановку либо стоянку транспортного средства в тех же местах в ночное время, когда движение автомобилей затихает, а также в выходные и праздничные дни, когда их движение значительно снижается, представляется несправедливым», – считают авторы законопроекта.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают отменить наказание для автовладельцев за парковку в неположенных местах в выходные и праздничные дни, а также с 23.00 до 7.00 в будни.

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