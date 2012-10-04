Нарушителей ПДД ждет повышение штрафов и стоимости полисов ОСАГО

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские власти решили всерьез взяться за повышение безопасности на дорогах, а также начать процесс повышения стоимости полисов ОСАГО и увеличения объема страховых выплат.

Уже сейчас разрабатывается прогрессивная шкала штрафов, то есть за каждое последующее нарушение штраф должен стать выше, чем за аналогичное предыдущее. Об этом рассказал M24 Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" и первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству.

Также по сообщению "Российской газеты", в Госдуму уже поступило предложение повысить стоимость ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. В свою очередь, "Коммерсант" пишет о том, что в течение нескольких лет базовая стоимость полиса "автогражданки" будет повышена для всех россиян на 50%. Кроме того, по информации издания, Госдума рассматривает вопрос об увеличении срока лишений прав за езду в нетрезвом виде до 10 лет и даже доводить до ареста сроком на 1 месяц.

"Самые тяжелые аварии обычно происходят по вине водителей, которые уже не раз нарушали ПДД, – уверен Лысаков. – А так как привычная система штрафов не оказывает воспитательного воздействия, мы прорабатываем прогрессивную шкалу. То есть, допустим, с третьего раза и дальше размер штрафа будет увеличиваться".

Поехал пьяным – 10 лет без прав

Напомним, накануне в Госдуму было внесено предложение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают увеличение максимального срока лишения прав с 2 до 10 лет, а если автовладелец продолжает ездить нетрезвым, оставшись без водительского удостоверения, то он подлежит административному аресту на 30 суток.

Если же нарушает беременная женщина, военнослужащий или несовершеннолетний гражданин, которых нельзя арестовывать, то им будет выписан штраф на 300 тысяч рублей. На такие меры парламентарии пошли после сразу нескольких страшных аварий. В том числе 22 сентября в Москве, когда автомобиль, которым управлял пьяный водитель, вылетел на остановку транспорта и насмерть сбил семь человек.

Однако, по мнению Алексея Дозорова, председателя Комитета по защите прав автомобилистов, такие меры вряд ли окажутся более эффективными, чем те, которые применяют сегодня.



"Сегодня, если человека лишил прав за езду в нетрезвом виде, и в течение года после того, как он права вернул, он еще раз попался на таком же нарушении, он останется без водительского уже на три года, - пояснил Дозоров. – А для водителя 3 и 10 лет одинаково длинный срок. Причем многие все равно продолжают ездить – без прав и пьяные".

По его мнению, необходимо вводить либо принудительные работы для таких нарушителей, либо уголовную ответственность.

Нарушаешь - переплатишь за ОСАГО

Для злостных нарушителей возрастет базовая ставка стоимости полиса ОСАГО. Такие поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности рассматриваются в Думе, сообщает "Российская газета". За нарушения, которые предполагают изъятие прав (выезд на встречную полосу, проезд через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, управление машиной без регистрационных знаков или с незаконно установленными мигалками, а также за управление транспортным средством, будучи лишенным прав), предлагается повысить базовую стоимость полиса в 10 раз (что в Москве составит 40-50 тысяч руб.).

Правда, по словам Лысакова, пока это лишь концепция, и ни конкретных цифр, ни критериев "злостности" еще не разработано. Но, очевидно, что страховщики должны обращать внимание на то, как часто водитель нарушает ПДД.

Заместитель гендиректора страховой компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов, добавил, что это это решение верное, но пока его сложно будет реализовать.

"Пока единая система информации не отлажена, нарушитель имеет возможность перейти в другую компанию, сказать, что впервые страхует машину и избежать штрафных санкции, и это пока очень трудно проверить", – уверен Иванов.

Что выбрать: дорогой или дешевый полис?

А через несколько лет ОСАГО станет дороже для всех россиян. По сообщению "Коммерсанта", на закрытом совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова было решено внести в Думу поправки в закон Об ОСАГО. Их суть заключается в том, что несколько лет будет существовать два варианта страхования – по старым тарифам и по новым: сумма полиса увеличивается на 50%, а выплаты, соответственно, по вреду здоровью с 160 до 500 тыс. руб., а ущерб автомобилю со 140 до 400. Цена полиса в Москве тогда составит 7-8 тысяч рублей.

"Это идея муссируется достаточно давно, – отметил Иванов. – В правительстве идет проработка развития ОСАГО. Причем задача увлечения лимитов страховых выплат назрела и даже перезрела. Сегодняшние выплаты уже давно никого не устраивают и вызывают множество жалоб. Повышать лимиты надо, и, очевидно, что придется повышать стоимость полиса".

Иванов назвал введение "переходного периода мудрым и психологически тонким решением", потому что оно позволит людям увидеть все плюсы от увеличения лимитов. При этом он уверен, что если автовладельцам правильно объяснять, они будут покупать более дорогие полисы уже сейчас. Например, РЕСО-Гарантия" практически к каждому пятому договору ОСАГО продает дополнительный полис с более высокими выплатами.