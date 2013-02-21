Под куполом Московского планетария покажут космическое шоу Pink Floyd

"Афиша": Под куполом Планетария вновь прозвучит Pink Floyd

В Московском планетарии 22 и 23 февраля состоится очередное космическое шоу группы Pink Floyd. Посетителям представят свето-музыкальную историю, которая станет визуальным дополнением к девятому альбому коллектива.

"Pink Floyd – это культовая группа с особой музыкой. Это не просто музыка, скорее философия. А звездное небо, планетарий – это все очень близко. Под нашим куполом музыка создает особое настроение", - отметила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Добавим, что первое шоу, показанное в столице, пользовалось у зрителей большой популярностью. Планетарий даже выделил для мероприятия дополнительный вечер.