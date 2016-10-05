Феи Винкс раскроют тайны волшебства в интерактивном спектакле

Фото: facebook.com/dikobrazproduction
Интерактивный спектакль о феях Винкс состоится в молодежном центре "Планета КВН" 15 и 16 октября. Шоу будет интересно детям от трех лет. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Музыкальный спектакль предполагает активное участие зрителей в действии – им отводится роль помощников волшебниц. Винкс исполнят любимые песни и пригласят публику на зажигательную вечеринку. В фабуле не обойдется без традиционной борьбы добра со злом – ведьмы Трикс всеми способами попытаются испортить праздник.
Продолжительность спектакля 70 минут.
Место: "Планета КВН"
Цена: от 350 рублей