Феи Винкс раскроют тайны волшебства в интерактивном спектакле

Фото: facebook.com/dikobrazproduction

Интерактивный спектакль о феях Винкс состоится в молодежном центре "Планета КВН" 15 и 16 октября. Шоу будет интересно детям от трех лет. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Музыкальный спектакль предполагает активное участие зрителей в действии – им отводится роль помощников волшебниц. Винкс исполнят любимые песни и пригласят публику на зажигательную вечеринку. В фабуле не обойдется без традиционной борьбы добра со злом – ведьмы Трикс всеми способами попытаются испортить праздник.

Продолжительность спектакля 70 минут.