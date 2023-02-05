Королевский размах. Сколько звезды тратили на свои свадьбы

Платья с метровыми шлейфами, 100-килограммовые торты, залы особняков, украшенные живыми цветами, и тысячи охранников – все это про помпезные свадьбы знаменитостей. Москва 24 расскажет, сколько и на что тратят звезды, организовывая одно из главных событий в жизни.

Джиган и Оксана Самойлова

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/samoylovaoxana

Это событие можно назвать одним из самых громких в российском шоу-бизнесе в 2022 году. В декабре после 10 лет брака рэпер и его возлюбленная решили провести обновленную церемонию с внушительным бюджетом и большим количеством гостей.

По информации СМИ, повторная свадьба обошлась им более чем в 25 миллионов рублей. За аренду зала для мероприятия пара заплатила миллион с надбавкой по 200 тысяч за 100 гостей, рассказала телеграм-каналу "Звездач" event-менеджер Виктория Малиновская. По ее словам, на празднике были не менее 700 человек. "Выходит, что 10 миллионов рублей только аренда, плюс услуги кухни", – отметила Малиновская.

Вели свадьбу участники популярного шоу "Импровизация". Поздравить молодых пришли Тимати, Егор Крид, Яна Рудковская, Анна Седокова и многие другие. Свадьба оказалась масштабной не только по итоговым чекам, но и количеству зрителей. Церемонию транслировали в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте", онлайн-гостями события стали более семи миллионов человек.





Принцесса Диана и принц Чарльз

Фото: AP Photo

Их свадьба стала одной из самых дорогих в XX веке: на торжество было потрачено 48 миллионов долларов. Причем большая часть средств ушла на обеспечение безопасности. Как писали СМИ, примерно пять тысяч полицейских выстроились вдоль маршрута, по которому проезжала свадебная карета пары. Немало офицеров работали под прикрытием, притворяясь обычными гражданами.

Другим крупным пунктом затрат стало платье Дианы. Если верить подсчетам журнала Harper's Bazaar, розничная стоимость наряда составляла примерно 90 тысяч фунтов.

На торжественном банкете гостей угощали клубникой со сливками, брилем в соусе из омаров, а также специальным блюдом, созданным для Дианы, – Suprême de Volaille Princesse de Galles. Оно представляло собой куриную грудку, нафаршированную муссом из баранины и завернутую в тесто. Все это украсили спаржей и соусом.

Присутствующие угощались пятиярусным свадебным тортом, который весил почти 100 килограммов. Известно, что его оформляли примерно 11 недель. Также на десерт можно было выбрать один из 27 мини-тортов.

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: AP Photo/Aaron Chown/pool photo via AP

У сына леди Ди свадьба была ничуть не хуже, стоила она примерно 42,8 миллиона долларов. Только на платье Меган Маркл потратили 550 тысяч в американской валюте.

По информации портала BriedBook, за услуги организаторов свадьбы пришлось заплатить 150 тысяч долларов. Столько же ушло на услуги флористов. Более 400 тысяч долларов ушло музыкантам и фотографам, еще 23 тысячи – операторам.

Самой весомой статьей расходов стала работа службы безопасности. Им супруги заплатили более 40 миллионов долларов.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Фото: AP Photo/Matt Sayles

Свадебное торжество модели и баскетболиста обошлось примерно в 10 миллионов долларов. Церемония прошла в резиденции в Монтесито, пара пригласила 400 человек. По сообщениям СМИ, на мероприятии отдыхала почти вся голливудская тусовка. Среди гостей были Линдси Лохан, Ева Лонгория и Аврил Лавин. Но любовная лодка разбилась спустя 72 дня – пара подала на развод.

Крис и Ким стали одной из немногих пар, которой удалось заработать на свадьбе больше, чем потратить на ее организацию. Только 15 миллионов долларов им заплатил телеканал E! за эксклюзивное право первыми показать торжество по ТВ. Журнал People отдал около 3 миллионов, чтобы раньше всех написать о помолвке звезды и опубликовать их фото. Также 100 тысяч долларов заплатило Ким и Крису издание OK! за эксклюзивные снимки подготовки к свадьбе.

Дональд и Мелания Трамп

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Экс-президент США на свою свадьбу в 2005 году тоже не поскупился. По разным оценкам, Трамп выложил сумму от 1 до 2,5 миллиона долларов. Сэкономили молодожены лишь на месте проведения: церемония состоялась в частной резиденции миллиардера Мар-а-Ларго.

Свадебное платье Мелании от Dior оценили в 100 тысяч долларов, писали СМИ. Оформление мероприятия доверили нью-йоркскому дизайнеру Престону Бейли. Известно, что он декорировал столы и стулья белой тесьмой и атласом, создал канделябры высотой примерно полтора метра каждый и украсил зал 10 тысячами гортензий, орхидей и роз. Изюминкой вечера стал торт весом 100 килограммов за 50 тысяч долларов.

Популярный боксерский промоутер Дон Кинг, который побывал на бракосочетании Трампов, говорил: "Это была королевская свадьба. Что-то монархическое".

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Одна из самых красивых и знаменитых голливудских пар поженилась в 2000 году. На свадьбу, где присутствовали только 200 гостей, актеры потратили 1 миллион долларов.

На пляже Малибу Дженнифер и Брэд обменялись милыми клятвами. Например, актриса пообещала готовить мужу его любимый банановый молочный коктейль. После этого торжества переместились в зал для праздничного банкета, оформленный в стиле "дзен-сада". Брэд Питт потратил около семи месяцев, чтобы лично разработать декор. Зал украсили 50 тысяч живых цветов, что обошлось актеру в 75 тысяч долларов.

Но не только визуально свадьба выдалась шикарной. Насыщенной была и шоу-программа: 13-минутный салют на ночном побережье, выступление оркестра и любимых музыкантов молодоженов, а также пение евангелистского хора из 40 человек.

