Виктор Ан (в центре). Фото: ИТАР-ТАСС

Москвич Виктор Ан вышел в финал соревнований по шорт-треку на Олимпиаде в Сочи. Российский спортсмен поборется за победу на дистанции 1500 метров.

В своем забеге Ан занял второе место, что позволило ему квалифицироваться в финал досрочно.

Другой россиянин - Семен Елистратов - показал очень хорошее время, но не сумел выйти в финал. Он примет участие в "утешительном" финале.

Отметим, что в ходе одного из забегов столкнулись два корейских спортсмена. Один из них, тем не менее, прошел в финал решением судей, поскольку столкновение произошло не по его вине.

Виктор Ан является одним из самых титулованных спортсменов в шорт-треке. На Олимпиаде в Турине он завоевал три золотых медали, выступая за сборную Южной Кореи.