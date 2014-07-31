Три варианта единого графика школьных каникул подготовят к сентябрю

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Руководитель департамента образования Исаак Калина поручил к 1 сентября 2014 года подготовить три варианта единого графика школьных каникул.

"Я попрошу разработать до 1 сентября три возможных и соответствующих закону об образовании формата каникул, а люди проголосуют, какой формат наиболее приемлем для Москвы", - сообщил Калина на пресс-конференции, посвященной итогам опроса об Организации учебного процесса в школах.

Напомним, что более 70 процентов проголосовавших в рамках проекта "Активный гражданин" одобрили идею единых сроков школьных каникул.

Кроме того, более трети опрошенных проголосовали за уменьшение домашнего задания для школьников, 32 процента высказались за то, чтобы сохранить его в прежнем объеме. При этом 17,5 процентов предложили передать решение этого вопроса управляющему совету школы.

За дополнительные занятия в группах продленного дня проголосовали 85,7 процентов участников опроса. Также большинство поддержало и идею о проведении дополнительных занятий до начала уроков. При этом более 35 процентов считают, что занятия до уроков не нужны.

Формат видеоконференции назвали удобным для родительских собраний более 41 процента участников опроса, 36,4 процента считают, что лучше общаться с учителями вживую.

По поводу ограничения доступа в интернет в школах 31,33 процента опрошенных считают, что необходимо установить фильтр для "взрослых" сайтов; 31,41 процента проголосовали за ограничение доступа ко всем ресурсам, кроме образовательных, 24,05 процента высказались за ограничение доступа к социальным сетям.

Всего в опросе на тему "Организация учебного процесса в школах", проходившего с 11 по 24 июня 2014 года, приняли участие 83, 7 тысячи человек.

Вопросы по которым ответы респондентов разделились, будут заданы повторно через полгода-год, отметил Исаак Калина.