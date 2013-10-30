Репрессии и иго: что изменилось в концепции единого учебника истории

Фото: ИТАР-ТАСС
До 1 ноября проект единой концепции учебника по отечественной истории будет окончательно доработан и представлен на рассмотрение президенту России.
Создатели концепции уверяют - учебников, как и прежде, останется много. Их авторам лишь будет рекомендован перечень основных дат, событий и персоналий, о которых должны узнать российские школьники.
Проект вызвал бурное обсуждение в обществе. Замечания в него вносили не только историки и учителя, но и родители, школьники. К мнению тех, кто будет учить и учиться по новому учебнику, прислушались. Например, от учителей Татарстана поступила просьба больше не использовать понятие татаро-монгольского ига. Теперь в концепции оно действительно употребляется только однажды, в скобках и кавычках с уточнением "так называемое". Авторы проекта предложили альтернативу - система зависимости русских земель от ордынских ханов. Возможно, запомнить такую формулировку школьникам будет сложнее, но зато, по мнению составителей, она не искажает подразумеваемые под ней исторические факты.
Вопреки опасениям многих, новая концепция не пересматривает отношение к негуманным методам правления некоторых глав Российского государства. Ивана Грозного по-прежнему считают деспотичным, а в разделе, посвященном изучению истории СССР, рядом с именем Иосифа Сталина упоминаются понятия "культ личности", "репрессии", "раскулачивание".
Хронологические рамки изучения новейшей истории продлили с 2000 до 2012 года. Таким образом, старшеклассники будут обсуждать на уроках события, свидетелями которых были они сами. В этом разделе проекта акцент действительно сместился с освещения политических событий на социально-экономические. Очевидно, формирование отношения школьников к политическим событиям последних лет составители доверили самим учителям.
Разнообразили раздел, посвященный современной культуре. В перечне изучаемых имен появились рок-музыкант Юрий Шевчук и писатель Виктор Пелевин.
Последний раз проект единой концепции учебно-методического комплекса материалов перерабатывался после 24 октября, когда на совместном заседании его обсудили педагоги со всей страны. Теперь он практически готов и доступен на сайте Российского исторического общества. После того как его одобрит президент, в России начнется выпуск концептуально новых учебников о старой истории.