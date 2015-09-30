Задачи и перспективы: как изменилось столичное образование за пять лет

Фото: m24.ru

В период с 2011 по 2015 годы в Москве построили 250 новых школ и детских садов. Кроме того, количество выпускников, получивших по трем экзаменам ЕГЭ 220 баллов и более, в 2015 году вросло до 30 процентов.

Число победителей Всероссийской олимпиады школьников также увеличилось. Если в 2010 году таких было 278, то в этом году победителями оказались 583 москвича.

Помимо того, столичные школы закрепили свою позицию во Всероссийском рейтинге 500 лучших школ. В 2010 году в него вошли 89, а в этом – уже 126 учебных заведений столицы.

Изменения коснулись и учителей, чья зарплата выросла с 39,2 тысячи рублей до 71 тысячи рублей. В итоге 55 процентов жителей Москвы полностью удовлетворены уровнем системы образования в городе.

Как развивается образование в столице

Ранее m24.ru сообщало, что около 80 процентов московских школьников в этом году будут посещать кружки и секции.

Как заявил заместитель руководителя департамента образования Игорь Павлов, в системе дополнительного образования сейчас задействованы около 1,04 миллиона детей от 5 до 18 лет.

Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев рассказал, что во всех школах есть бесплатные кружки и секции.

"Общий совокупный бюджет, выделяемый городом на дополнительное образование – порядка 14 миллиардов рублей. Доступность бесплатных образовательных программ достаточно широкая. Вопрос скорее в том, готовы ли родители в новых условиях искать эти программы.

Раньше за этими услугами обращались в центры и дворцы творчества, а теперь их можно искать и в школе. Нужно зайти на сайт школы и посмотреть, какие программы она предлагает.

Такая цифра – 80 процентов детей связана с максимальной активизацией школ в расширении спектра дополнительного образования. Далеко не все, что есть в школе, платно, есть и бесплатные кружки.

Напомним, москвичи могут записать своих детей в учреждения дополнительного образования на портале госуслуг. Зайти на сайт и выбрать для ребенка подходящую спортивную секцию, кружок или творческую студию можно в секторе электронных услуг в любом из 110 центров госуслуг.