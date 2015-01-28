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Проекты

28 января 2015, 10:34

Школа на Давыдковской улице получит новое здание

школы земельные участки проекты стройкомплекс Москвы социальные объекты физкультурно-оздоровительные комплексы новые здания реорганизации

Фото: M24.ru

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила план реорганизации земельного участка на Давыдковской улице. Там построят новые объекты школы № 1699.

Речь идет о четырехэтажном учебном корпусе площадью 4 813 квадратных метров и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 3 867 квадратных метров. Также предусмотрено строительство надземного и подземного переходов.

Добавим, что участок, на котором предполагается строительство, находится на территории многофункциональной общественной зоны района Фили-Давыдково.

"В настоящее время на участке находятся четыре объекта капитального строительства общей площадью 5 259 квадратных метров. При реализации проекта три из них будут сохранены. Площадь сохраняемых объектов составит 4 700 квадратных метров", - сообщили в Москомстройинвесте.

Общая площадь объектов образовательного комплекса на Давыдковской улице составит 13 540 квадратных метров.

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