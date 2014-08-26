Для детей мигрантов разработали специальные учебники

Детей мигрантов будут учить русскому языку по специальным учебникам

Дети мигрантов будут учиться русскому языку и литературному чтению в начальной школе по специальным учебникам, которые в этом году вошли в федеральный перечень Минобрнауки.

Процесс обучения языку в пособиях построен на принципах диалога культур. Эти учебники помогут детям овладеть коммуникативными нормами и социально-личностными компетенциями. Их разработали специалисты издательства "Просвещение" в области преподавания русского языка как иностранного. В пресс-службе издательства отметили, что специалисты работали над учебниками и пособиями несколько лет, и они уже прошли апробацию в регионах.

Автором учебника по русскому языку для 1-4 классов является Ф.Ф. Азнабаева и другие, а по литературному чтению - З.Г. Сахипова. Они были написаны в 2011-2013 годы при поддержке Минобрнауки. Также в издательстве разработали методики преподавания русского языка и литературы в полиэтнических школах. Процесс обучения языку в них построен на принципах диалога культур. Особое внимание в учебниках уделяется развитию речевых навыков, овладению техникой чтения и т.д. Для учителей разработаны методические рекомендации и поурочные разработки.

Инновации в школах Москвы

Напомним, что в новом учебном году школьников ждет множество нововведений. Большинство средних учебных заведений города с сентября перейдет на пятидневную неделю. Пять дней в неделю будет учиться примерно 70 процентов московских учеников. При этом количество учебных часов в этих школах останется прежним.

Кроме того, теперь каникулы во всех школах будут в одно и то же время. Опрос, проведенный в сервисе "Активный гражданин" показал, что единые сроки каникул поддерживают 70 процентов москвичей. 1 сентября в новом опросе москвичам предложат три варианта единого школьного графика.

Помимо этого, уже с августа все образовательные учреждения Москвы и окружные управления образования перейдут на типовую систему сайтов. Там можно будет найти информацию с сайта департамента образования о записи в кружки и секции и написать письмо директору школы. А родители могут зарегистрироваться сайте Ресурсного центра по введению ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования) и узнать там все новости по работе класса, задания и оценки.

Кроме того, старшеклассникам помогут определиться с выбором будущей профессии на курсах профориентации в инновационном центре района Соколиная гора. Благодаря деятельности центра более тысячи учеников в новом году пройдут практику в российских и международных компаниях, чтобы попробовать поработать по будущей специальности еще до поступления в вуз.