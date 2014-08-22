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Общество

22 августа 2014, 12:25

Определены лучшие школы по итогам 2013/2014 учебного года

школы образование гранты учебные заведения семейная и молодёжная политика рейтинг школ

Фото: ИТАР-ТАСС

Ежегодный рейтинг столичных школ опубликовал 22 августа департамент образования. Лучшие учебные заведения Москвы определились на основе результатов, продемонстрированных учениками в минувшем учебном году.

В июле m24.ru уже сообщало, что специалисты департамента приступили к составлению рейтинга по итогам 2013/2014 учебного года. В первые дни августа образовательные организации могли ознакомиться с предварительными результатами, проверить свои расчетные показатели и, в случае ошибки, подать заявку на исправление данных.

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Лидеры столичного среднего образования с прошлого года не изменились: в начале первой десятки рейтинга по-прежнему значатся лицей №1535, школа-интернат имени Колмогорова при МГУ, школа №179 и школа №57. Кстати, три из четырех учебных заведений расположены в Центральном округе столицы, и только школа при МГУ относится к Западному округу.

Изменения начинаются с пятого места. В 2013/2014 учебном году его занимал физико-математический лицей "Вторая школа" из Юго-Западного округа, но в новом рейтинге "Вторую школу" понизили до восьмой строчки. Ее место заняла гимназия №1543, которая раньше была шестой.

Также в десятку вошли (по мере убывания) гимназия №1518 из Северо-Восточного округа, лицей №1580 при МГТУ имени Баумана из Южного округа, технический лицей №1501 из Центрального округа и гимназия №1514 из Юго-Западного округа. Позиции лицея при МГТУ и гимназии № 1514 за год не изменились, а гимназия №1518 с девятого места поднялась до шестого. Однако самый заметный рывок в уровне преподавания продемонстрировал лицей №1501: год назад он находился на 51 строчке рейтинга, а в этом учебном году вошел в десятку лидеров.

Рейтинг и награды

Напомним, что школы распределяют по разным местам, опираясь на ряд критериев, в том числе на результаты ЕГЭ, всероссийских и московских олимпиад. Расчеты делают сотрудники Центра педагогического мастерства, который также реализует целевые проекты департамента образования, продвигает бренд "Московский учитель", проводит педагогические конкурсы и разрабатывает образовательные программы для учителей.

Для учебных заведений очень важно попасть как минимум в первую сотню списка, ведь лучшим полагается дополнительное финансирование. Суммы "премий" зависят от строки, которую школа занимает в рейтинге: в прошлом году школы из первой десятки получили по 15 миллионов рублей, а те, кто занял следующие 75 мест – от 10 до 5 миллионов рублей.


22 августа опубликован и другой документ департамента образования, позволяющий судить о том, в каких учреждениях лучше всего налажен учебный процесс. Это список школ, которые получат гранты мэра за достижения в создании развивающей среды. В списке – 50 заведений, в которых школьники имеют больше возможностей для развития творческих способностей и социализации, причем они распределены по разным категориям.

Например, 18 грантов получат динамично развивающие школы, где больше всего учеников было переведено в первый класс из дошкольного отделения. Под номером в этом списке значится школа №2075, расположенная в поселке Красная Пахра Новой Москвы.

10 грантов даны тем, кто особенно успешно участвовал в социально значимых для городской системы образования мероприятиях. Первую строку занимает школа №1411 в Северо-Восточном округе.

12 грантов распределились между средними профессиональными учебными заведениями, которые стремятся творчески развивать своих учеников. В этом списке значится, например, колледж "Царицыно" № 37 в Южном округе.

4 гранта раздали учреждениями дополнительного образования, и тут первым пунктом указан дворец детского и юношеского творчества в Гагаринском районе Юго-Западного округа. Еще 6 грантов предназначены тем учреждениям с дополнительными образовательными программами, которые активно участвовали в важных для города мероприятиях (например, гимназии №1572 в Северо-Восточном округе)

Все 50 заведений, вошедших в список, получат по 2 миллиона рублей. Эти средства пойдут на развитие, содержание и оснащение школ, а также на премии педагогическому коллективу.

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