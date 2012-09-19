Тепло в столичные школы и детсады придет после 25 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Отопление в дошкольные учреждения, школы и больницы Москвы начнут давать на следующей неделе.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, отопительный сезон в этих учреждениях планируется начать 25-26 сентября.

При необходимости тепло могут начать давать раньше, подчеркнул чиновник.

Включить отопление в квартирах в этом году планируют как и в прошлом – в конце сентября, сообщает "Интерфакс".

Напомним, по существующим нормам распоряжение о включении отопления в московских домах дают тогда, когда в течение пяти дней температура воздуха держится ниже отметки плюс 8 градусов.