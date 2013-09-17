Семь московских школ вошли в топ-25 образовательных учреждений России

"Утро": В России составлен рейтинг лучших школ страны

Семь московских школ вошли в список 25 лучших школ России, а 89 - в топ-500 лучших школ России, сообщила во вторник заместитель председатель правительства РФ Ольга Голодец.

"Нами было отобрано 25 лучших школ России, которые заняли свое заслуженное место. Остальные вошли в 500 лучших, но без определения места", - пояснила она в этой связи.

Говоря о "рейтинге двадцати пяти", Голодец отметила, что первое место в нем заняла московская школа №1535, второе - школа имени А.Н. Колмогорова при МГУ. Московская школа №179 заняла восьмое место, центр образования №57 - 12-е место, лицей №1502 при МЭИ располагается на 13-м месте, московская гимназия №1543 - на 14-м, а лицей "Вторая школа" занял 21-е место, сказала зампред правительства РФ.

Ссылки по теме Москва возглавила рейтинг школ по числу победителей олимпиад



По ее словам, в топ-500 вошли также 16 школ Московской области. В "рейтинг пятисот" вошли школы 77 из 83 субъектов Федерации.

Главными критериями при составлении обоих рейтингов стали такие критерии, как ЕГЭ, Всероссийская олимпиада школьников 2013 года, и пороговый критерий "Всероссийская олимпиада школьников 2011, 2012 и 2013 годов", сказала Голодец.