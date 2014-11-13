Москва перераспределит расходы на школы и детские сады между ведомствами

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Мосгордума одобрила сокращение расходов на программу "Столичное образование" более чем на 5 процентов. В следующем году городской бюджет выделит на образование на 14,5 миллиардов рублей меньше запланированного, а в 2016-2017 годах - на 26 миллиардов рублей, сообщает газета Коммерсант.

В рамках программы "Столичное образование" финансируются детские сады, школы, колледжи и вузы, учрежденные московскими властями. В этом году на нее выделили 259,4 миллиарда рублей, а в 2015 году - 248,5 миллиарда. Ранее было запланировано выделить 262,9 миллиарда рублей.

Часть сокращений объясняется перераспределением расходных статей бюджета. Например, организацией досуга детей во время каникул будет заниматься теперь департамент культуры, он получит на эти цели 310 миллионов рублей в год.

Кроме того, сократится финансирование профобразования, а также компенсации родителям, которые оплачивают содержание ребенка в детском саду. Сейчас Москва компенсирует 20 процентов расходов семей за детский сад, но, по словам главы департамента образования Исаака Калины, эти деньги во многом оказались "неизрасходованными".

Издание отмечает, что одним из главных резервов для экономии может стать зарплата учителей. Согласно майским указам президента Путина от 2012 года, каждый субъект федерации обязан ежегодно повышать учительскую зарплату до средней по региону и не допускать ее падения ниже этого уровня. Однако, как заявил депутат Мосгордумы ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, "у нас есть возможность приостановиться". Дело в том, что "рост зарплат в коммерческом секторе тоже замедлится", поэтому средняя зарплата по региону вырастет не сильно. "При этом увеличение оплаты труда бюджетников может и произойти за счет внутренних резервов учреждений", - добавил он.

По словам Исаака Калины, город выделяет школе фиксированные средства в зависимости от количества детей (85 тысяч рублей в год на ученика младших классов, 107 тысяч - средних и 123 тысячи - старших классов), а директор сам решит, на что их потратить. Калина уточнил, что сейчас средняя зарплата учителя в Москве составляет 65-70 тысяч рублей.

Напомним, ранее выступая перед депутатами Мосгордумы Сергей Собянин сообщил, что зарплата московских учителей за последние 4 года выросла на 70 процентов.