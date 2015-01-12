Двойку больше не скроешь: как работают электронные дневники

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

С сентября 2013-2014 учебного года во многих столичных школах были введены электронные дневники и журналы, полезность которых уже успели оценить как учителя, так и сами ученики и их родители. M24.ru собрало информацию о том, как работают электронные дневники и чем они помогают учебному процессу.

Обновление школьного образования было начато несколько лет назад. С 2011 года открыта электронная запись в первый класс. В 2013 году появились первые электронные дневники, которые помогали эффективнее взаимодействовать учителям, ученикам и их родителям. Уже в сентябре 2013 года столичные школы обнародовали статистику - электронные дневники использовались в 1 305 школах, а в городской школьной информационной системе на тот момент зарегистрировали 860 тысяч человек.

В марте 2014 года глава департамента информационных технологий города Артем Ермолаев объявил о том, что все столичные школы пользуются электронными дневниками. При этом 36% учебных заведений полностью отказались от бумажных дневников (остальные школы пока используют и электронные, и обычные дневники).

ЕКАТЕРИНА ПОЛИЕНКО, УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №1370 Я считаю онлайн-дневники очень удобными, ведь с их помощью мамы и папы имеют возможность ежевечерне отслеживать ситуацию с оценками. Увы, не все родители пока ими пользуются, многие по старинке ждут родительских собраний, на которых классные руководители всегда расскажут об успеваемости их чад. Однако мобильные родители держат руку на пульсе, всегда могут видеть долги ребенка, сделанные (и не совсем) домашние задания. Я считаю онлайн-дневники очень удобными, ведь с их помощью мамы и папы имеют возможность ежевечерне отслеживать ситуацию с оценками. Увы, не все родители пока ими пользуются, многие по старинке ждут родительских собраний, на которых классные руководители всегда расскажут об успеваемости их чад. Однако мобильные родители держат руку на пульсе, всегда могут видеть долги ребенка, сделанные (и не совсем) домашние задания. Однако, несмотря на удобство для родителей, электронные дневники доставляют дополнительные трудности учителю. Это дополнительная работа, кропотливая, точная, нет возможности отложить выставление оценок на потом, ведь все дневники и журналы должны быть заполнены практически сразу же после урока.





С помощью электронных дневников педагоги имеют возможность вести электронный школьный журнал, автоматически получать любую качественную и количественную информацию, использовать элементы дистанционного обучения и электронного документооборота. В свою очередь, родители могут своевременно видеть оценки ребенка и домашние задания, контролировать посещаемость, общаться с преподавателями и представителями администрации школы в режиме online.

"Москва в цифрах": Электронные дневники используют в 1305 школах

Учитель "Ломоносовской школы" Анастасия Петренко отмечает, что в электронной отчетности есть свои плюсы и минусы. "С одной стороны, тотальный контроль, разумеется, приносит свои плоды. Ребята привыкают к мысли, что их образованию отводится такое внимание, что попустительски относиться к своему развитию теперь просто невозможно. Но есть и минус. Находясь под контролем в школе и дома, наверстывая упущенные темы, потому что учитель заявил о них в электронном журнале и поставил минус, грозящий перерасти в разочарование родителей, ребенок упускает важное – самоконтроль, возможность сказать себе: "Я не очень уверен к спряжении этого глагола, пойду подучу, чтобы знать наверняка" или: "А вот это мне точно пригодится для жизни, в этой области я стану специалистом".

Родители по-разному относятся к электронным дневникам, но в основном оценивают это нововведение положительно.

ИРИНА, МАМА ВЫПУСКНИЦЫ 2014 ГОДА 11 КЛАССА ШКОЛЫ №301 Введение электронных дневников облегчило жизнь многим занятым родителям, у которых нет времени на ежедневное отслеживание успеваемости и проверку бумажных дневников, иногда даже на посещение родительских собраний не хватает времени. Нововведение очень понравилось, мне было легко к нему привыкнуть, поскольку профессия связана с работой на компьютере и в сети. Благодаря электронному дневнику дочери я могла без лишней траты времени проверить ее успеваемость, отследить количество прогулов и даже связаться с классной руководительницей, что очень помогало в течение учебного года.

Введение электронных дневников облегчило жизнь многим занятым родителям, у которых нет времени на ежедневное отслеживание успеваемости и проверку бумажных дневников, иногда даже на посещение родительских собраний не хватает времени. Нововведение очень понравилось, мне было легко к нему привыкнуть, поскольку профессия связана с работой на компьютере и в сети. Благодаря электронному дневнику дочери я могла без лишней траты времени проверить ее успеваемость, отследить количество прогулов и даже связаться с классной руководительницей, что очень помогало в течение учебного года.

Как это работает

В 2014 году доступ к электронным дневникам столичных школьников стал возможен только через портал госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на Портале, необходимо авторизоваться, введя на форме "Вход в систему" логин и пароль портала.

Для входа в электронный дневник необходимо один раз ввести логин/пароль, полученный у классного руководителя в школе, после чего данные для доступа к электронному дневнику сохранятся в личном кабинете на портале в разделе "Электронный дневник".

Фото: ТАСС/Антон Буценко

"Теперь портал станет единой и единственной точкой доступа к электронному дневнику ученика для родителей. До этого школы использовали различные "вариации", не было единой системы", - заявили в пресс-службе в департаменте информационных технологий столицы.

Ранее посмотреть оценки в электронном дневнике можно было либо на сайте школы, либо через соответствующий онлайн-ресурс. После переноса документа школьника на портал государственных услуг родители или законные представители должны получить логин и пароль для входа в личный кабинет ученика у классных руководителей в школе.

Другие электронные нововведения в школах

Помимо электронных дневников и журналов, во многих школах уже действует система электронного прохода: родители получают SMS, когда их дети оказываются за турникетами.

Кроме того, в столичных школах установлены 160 тысяч компьютеров. "По количеству компьютеров, которые есть в школах, мы не только первое место в России, но и, наверное, первое место в мире теперь держим", - сообщил ранее Сергей Собянин.

С 2014 года в 75 учебных заведениях проходит и эксперимент по внедрению электронных учебников. Подобное нововведение не только избавит школьников от необходимости набивать свой ранец книгами под завязку, но и даст возможность получать знания в любом формате. Занятия проходят по 11 электронным учебникам: по русскому языку, литературе, истории России, алгебре и геометрии, физике и химии, изобразительному искусству и музыке. С помощью электронного носителя можно также выполнить практические задания, лабораторные и контрольные работы.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Разработаны уже шесть электронных учебников. Аналогов им в нашей стране пока нет. "Это не просто переведенная в электронный вид бумажная версия – это совсем новая система с электронными приложениями, с видеозаписями, с движущимися картинками, интерактивом и так далее", - рассказал об учебниках Сергей Собянин.

О посещаемости и правильном питании школьников власти тоже не забывают. С помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы" родители смогут узнать, как часто дети опаздывают в школу и насколько регулярно они там питаются.

Напомним также, что в Москве реализуется проект "Школа новых технологий". Он направлен на выявление и стимулирование передовых школ, которые применяют информационно-компьютерные технологии. На первом этапе проекта город выделял до трех миллионов рублей на каждое учебное заведение для закупки оборудования, программ и перевод классных журналов и дневников в сеть.

В середине мая 2014 департамент информационных технологий объявил о второй волне проекта. Среди требований к потенциальным школам-участницам конкурса – количество учеников, их должно быть не менее семисот. Кроме того, в отборе смогли принять участие только те общеобразовательные учреждения, которые полностью отказались от бумажного дневника и перешли на электронные технологии учета успеваемости учеников.