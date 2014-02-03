"Мы прятались в классе, были слышны выстрелы" - ученица школы №263

Фото: "Москва 24"
В понедельник, 3 февраля, десятиклассник 263-й школы на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и педагог, а также ранен охранник.
О ситуации M24.ru рассказали ученики московской школы №263.
"Мы были на третьем этаже, когда услышали выстрелы. Была паника, и все было очень смутно", - рассказала сетевому изданию ученица 8 класса школы №263 Алена (имя изменено). Она добавила, что ученики, находившиеся в школе в момент стрельбы, не знали, что "террорист - ученик нашей же школы".
"Учителя были собраны! Наша учительница попросила нас тихо сидеть, пока ничего не прояснится, затем она нам сказала прятаться в конце класса, и, когда мы все молчали, были слышны выстрелы! А затем нас эвакуировали", - рассказала девушка.
"Когда нас перевели всех в управу, мы уже узнали, что это десятиклассник! Я с ним никогда не общалась", - добавила она.
Комментируя возможный конфликт между учителем географии Андреем Кириловым и его убийцей, Алена сообщила, что "учитель хорошо преподавал".
"Вполне возможно, он мог сказать что-то необдуманно, ляпнув... А этот неадекватный человек решил убить его за это! Он был хорошим учителем и человеком", - сказала она.
Еще один ученик школы Сергей (имя изменено) подчеркнул, что учитель географии "всегда помогал и повышал оценку".
Напомним, сообщение о стрельбе и захвате заложников в школе №263 на Отрадной улице поступило на пульт дежурного около полудня.
Злоумышленник выстрелил в охранника, после чего зашел в кабинет и взял в заложники более 20 учеников, застрелив учителя.
Позже сработала тревожная кнопка, правонарушитель обстрелял прибывший наряд полиции, один из правоохранителей был убит, еще один – ранен. На вертолете МЧС он был доставлен в институт Склифосовского.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".