"Мы прятались в классе, были слышны выстрелы" - ученица школы №263

Фото: "Москва 24"

В понедельник, 3 февраля, десятиклассник 263-й школы на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и педагог, а также ранен охранник.

О ситуации M24.ru рассказали ученики московской школы №263.

"Мы были на третьем этаже, когда услышали выстрелы. Была паника, и все было очень смутно", - рассказала сетевому изданию ученица 8 класса школы №263 Алена (имя изменено). Она добавила, что ученики, находившиеся в школе в момент стрельбы, не знали, что "террорист - ученик нашей же школы".

Стрельба в школе в Отрадном

"Учителя были собраны! Наша учительница попросила нас тихо сидеть, пока ничего не прояснится, затем она нам сказала прятаться в конце класса, и, когда мы все молчали, были слышны выстрелы! А затем нас эвакуировали", - рассказала девушка.

"Когда нас перевели всех в управу, мы уже узнали, что это десятиклассник! Я с ним никогда не общалась", - добавила она.

Комментируя возможный конфликт между учителем географии Андреем Кириловым и его убийцей, Алена сообщила, что "учитель хорошо преподавал".

"Вполне возможно, он мог сказать что-то необдуманно, ляпнув... А этот неадекватный человек решил убить его за это! Он был хорошим учителем и человеком", - сказала она.

Еще один ученик школы Сергей (имя изменено) подчеркнул, что учитель географии "всегда помогал и повышал оценку".

Напомним, сообщение о стрельбе и захвате заложников в школе №263 на Отрадной улице поступило на пульт дежурного около полудня.

Злоумышленник выстрелил в охранника, после чего зашел в кабинет и взял в заложники более 20 учеников, застрелив учителя.

Позже сработала тревожная кнопка, правонарушитель обстрелял прибывший наряд полиции, один из правоохранителей был убит, еще один – ранен. На вертолете МЧС он был доставлен в институт Склифосовского.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".