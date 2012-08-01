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Общество

01 августа 2012, 16:30

Россияне выберут сотню лучших книг для школьной программы

школы образование рейтинги книги

ИТАР-ТАСС

В России будет составлен список из 100 лучших книг, которые станут обязательными для школьников. Голосование организовал Санкт-Петербургский государственный университет по заказу Министерства образования и науки РФ, пишет РБК. Для этого был создан специальный сайт - knig100.spbu.ru.

По мнению рабочей группы сайта, "практика "внеклассного чтения" - замечательная российская традиция, возникшая на стыке семейного и общественного воспитания, ее обновленная версия в виде рекомендательного списка из 100 книг может стать важным стимулом к возрождению культуры детского чтения".

Этой весной во всех регионах по результатам опросов были составлены собственные списки рекомендованной литературы. В сводный общероссийский список в основном вошли произведения для старшеклассников, такие как "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына, "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Составить список из ста лучших книг ранее предлагал и президент России Владимир Путин. Он также выступал с инициативой сделать сочинение по прочитанным произведениям выпускным экзаменом, а также проводить олимпиады и конкурсы по литературе.

Одновременно "Российская газета" начала составление рейтинга кинокартин. Читателям предложили выбрать фильмы, полезные для любого возраста. Ранее режиссер Никита Михалков предлагал ввести в школьную программу краткий кинематографический ликбез на основе сотни лучших фильмов.

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