СК возбудил дело по факту взрыва в дагестанской школе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в дагестанской школе, сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел в селении Агвали. В классе, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. По предварительным сведениям, пострадало 11 детей, один из которых погиб.

С подростком, принесшим гранату, работают следователи и психологи. Школьник рассказал, что нашел ее на улице и принес в помещение.

Допрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что один школьник погиб из-за неосторожного обращения с оружием.