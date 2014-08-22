Подмосковье выделит больше денег на тестирование школьников на наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти выделят больше денег на тестирование школьников на наркотики. При этом все проверки проводятся на добровольной основе, а тестируют только учеников старших классов, сообщает агентство "Москва".

В прошлом учебном году в подмосковных школах учились примерно 630 тысяч человек. В ходе проверок было выявлено 53 случая употребления наркотиков, сообщила журналистам министр образования Московской области Марина Захарова.

Тестирование школьников на наркозависимость проводится с начала этого года. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации 29 мая прошлого года. Школьники и студенты могут пройти проверку в два этапа: сначала они отвечают на вопросы специальной анкеты, а затем сдают анализы.

Согласие на тестирование ученика, которому не исполнилось 14 лет, должен дать один из родителей учащегося.

В прошлом учебном году в Подмосковье выделили 2,5 миллиона рублей на проверки учащихся на наркозависимость.

Отметим, что по данным главного нарколога столицы Евгения Брюна, в Москве около 10 процентов учеников старших классов пробовали наркотики, а среди учащихся вузов этот процент достигает 15-30 от общего числа студентов.