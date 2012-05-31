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Жизнь в мире

31 мая 2012, 04:20

Ананд отстоял в Москве звание чемпиона мира по шахматам

шахматы жизнь в мире

Индиец Вишванатан Ананд отстоял в Москве звание чемпиона мира по шахматам. В среду он одержал победу над Борисом Гельфандом из Израиля со счетом 8,5:7,5.

Обладатель мировой шахматной "короны" определился на тай-брейке, передает ИТАР-ТАСС. После 12 основных партий счет был равным - 6:6. В тай-брейке, который включал в себя четыре партии в быстрые шахматы по 25 минут каждая, индийский гроссмейстер одержал победу со счетом 2,5:1,5.

42-летний индиец признался, что проиграв седьмую партию, ему повезло отыграться и впоследствии защитить шахматную корону.

"Главной партией в этом матче, конечно, назову восьмую, - сказал Ананд. - После седьмой я не мог уснуть, думал, что уже отдал победу противнику. И восьмая партия стала очень важной для меня в психологическом плане".

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