Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января 2014, 17:21

Спорт

Международный турнир по шахматам Moscow Open стартует 30 января

Фото: moscowchess.org

30 января в Москве стартует десятый международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open 2014. В соревнованиях примут участие более 1700 шахматистов со всего мира.

Соревнования пройдут в аудиториях Российского государственного социального университета с 30 января по 9 февраля.

В этом году борьбу за призовые места поведут более 100 международных гроссмейстеров, в том числе чемпионы России, победители и призеры всемирных шахматных олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Отметим, что Moscow Open является неофициальным шахматным турниром. Таким образом, в этом году состязания могут побить своеобразный рекорд - ни одно любительское соревнование не собирало 1700 участников.

шахматы турнир Moscow open

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика