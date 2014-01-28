Международный турнир по шахматам Moscow Open стартует 30 января

Фото: moscowchess.org

30 января в Москве стартует десятый международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open 2014. В соревнованиях примут участие более 1700 шахматистов со всего мира.

Соревнования пройдут в аудиториях Российского государственного социального университета с 30 января по 9 февраля.

В этом году борьбу за призовые места поведут более 100 международных гроссмейстеров, в том числе чемпионы России, победители и призеры всемирных шахматных олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Отметим, что Moscow Open является неофициальным шахматным турниром. Таким образом, в этом году состязания могут побить своеобразный рекорд - ни одно любительское соревнование не собирало 1700 участников.