Райдшеринг: как коллективные поездки заменяют общественный транспорт

Фото: skhakirov

В России набирают популярность шеринговые сервисы - интернет-ресурсы совместных покупок, где стоимость товаров и услуг снижается за счет коллективного использования. В сезон отпусков популярными становятся не только совместные покупки, но и поездки.

Проще говоря, водитель, у которого в машине есть свободные места и который хочет взять с собой попутчика, описывает в интернете свой маршрут и время отправления. Пассажиры, которые следуют тем же маршрутом, могут найти машину и присоединиться к поездке, зачастую компенсируя водителю затраты на бензин. Сетевое издание M24.ru решило провести инспекцию подобных сервисов и понять, в чем их преимущество перед уже существующими способами путешествий.

Стоит ли овчинка выделки?

В райдшеринговой системе цена поездки устанавливается персонально каждым водителем: он может запросить как совсем бешеные деньги - например, от Москвы до Питера указать цену в 10 тысяч рублей - так и демпинговать, заявив цену в один рубль.

При этом владельцы ресурса на это никак не влияют. Ведь если вы действительно хотите, чтобы с вами кто-то поехал, то просто указываете некую разумную сумму - так, чтобы был попутчик, который разделит с вами расходы.

Александр, водитель: Я на своем пути взял двух поляков. Они ехали из Чехии в Польшу: парень со своей девушкой ездили навещать его беременную сестру. Я приехал к их адресу в небольшом городке Брно в Чехии, где мы встретились и поехали. Я на своем пути взял двух поляков. Они ехали из Чехии в Польшу: парень со своей девушкой ездили навещать его беременную сестру. Я приехал к их адресу в небольшом городке Брно в Чехии, где мы встретились и поехали. По пути постоянно разговаривали на трех языках: русском, английском и польском. Оказывается что сервис райдшеринга очень развит в Польше. Как сказали поляки, так намного дешевле путешествовать. Мы с ними ехали часа 4, проехали около 300 километров. До начала путешествия списывались с ними, и они спрашивали, сколько стоит поездка, сколько мне заплатить. Я ответил, что сколько не жалко, столько и заплатите. В итоге за двоих они заплатили 100 злотых (это около 1300 рублей)



С другой стороны, на подобных ресурсах существует много предложений маршрутов, когда в графе "стоимость" указывают "1 рубль". Например, "Москва - Сочи, 1 рубль". Это значит, что человек не хочет всю ночь ехать один, потому что может заснуть или просто скучно. Кроме того, учитывая, что в машину можно посадить двух или трех человек и при этом взять с каждого по 400-500 рублей, можно полностью покрыть и транспортные расходы.

"Мосгорсправка": Как сдать билеты на транспорт

Так, например, средняя стоимость райдшерингового билета от Москвы до Питера - 750 рублей. Для примера, именно столько минимально стоит автобус до Питера. Однако и время в пути, и комфорт поездки значительно уступают машине.

Если же подходить со стороны комфортабельности, то поезд "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург или в тот же Нижний Новгород довезет вас всего за 3-4 часа. Однако и билет на такой вид транспорта обойдется в 3-4 тысячи рублей.

Куда едут?

Самыми популярными направлениями "совместных поездок" являются Москва - Питер и Москва - Нижний Новгород. Это связано с тем, что эти города лидируют в России по числу жителей, при этом они сильно связаны с точки зрения бизнеса. Кроме того, существует очень много направлений вокруг крупных городов-миллионников.

Маршрут Москва - Санкт-Петербург, где бывает в день до ста заявок на поездку, приближается к популярности таких направлений, как Париж - Лион и Мадрид - Барселона. Если взять среднюю цифру - 50 заявок и умножить это число на 4 (то есть на количество мест в машине), то получается 200 человек. Так, в одном вагоне поезда 50 мест, а значит, это уже четыре вагона.

"Мосгорсправка": Как добраться в аэропорт?

В то же время самые необычные направления связаны с летними фестивалями, такими как Kubana или "Нашествие". Получается так, что само мероприятие проходит в какой-либо деревне или небольшом населенном пункте, и люди указывают направление вроде "Москва - деревня Нижние Васюки".

Алексей, водитель: Сервисом я пользовался всего один раз. Я водитель, ехали до Минска. Троих попутчиков (именно троих мужчин) не решился сажать, поэтому взял семейную пару и мужчину. В итоге они оказались тихими, спокойными людьми. Сервисом я пользовался всего один раз. Я водитель, ехали до Минска. Троих попутчиков (именно троих мужчин) не решился сажать, поэтому взял семейную пару и мужчину. В итоге они оказались тихими, спокойными людьми. Собственно, они отдали мне деньги и мы поехали. При этом добрались без проблем и без каких-либо приключений. Стоит отметить, что ехали в ночь. Поэтому постоянно разговаривали, боролись со сном сообща.





В данный момент райдшеринговые сервисы пытаются сотрудничать с подобными фестивалями. И учитывая, что в эти места не очень хорошо ходит общественный транспорт, подобные ресурсы идеально подходят для того, чтобы найти себе спутника в такой ситуации, так как водитель уже знает, что слушает одну музыку и имеет общие интересы с попутчиками .

А не страшно ли?

Во время регистрации на райдшеринговом ресурсе, помимо необязательной информации (фотография, графа "о себе" и так далее), существуют обязательные пункты, такие как электронная почта и мобильный телефон, с помощью которых организация верифицирует вас.

Все контакты между водителем и пассажиром сохраняются в базе организации, соответственно, они полностью контролируют водителя и попутчика. В русскоязычных сервисах человек указывает свои имя и фамилию и ссылку на социальные сети, однако не паспортные данные.





Купить билет в купейный вагон заранее можно на 50 процентов дешевле

Тем не менее, вы можете быть на 100% уверены, что все водители, которые есть в базе данных, прошли процедуру верификации через мобильный телефон и электронную почту. Некоторые водители, например, не оставляют свою фотографию, некоторые не оставляют ссылку на страницу в социальной сети. Но у вас есть выбор: доверять такому человеку или нет.

Сам райдшеринговый сервис можно причислить к разряду таких компаний, как Airbnb, где есть рейтинг пользователей и рейтинг самого "коммьюнити". Если вы поехали с каким-то водителем, то вы можете после поездки оставить оценку: хорошо, плохо, отлично и т.д. Сами пользователи таким образом формируют рейтинговую систему: как водитель может оценить пассажира, так и пассажир может оценить водителя.

Кроме того, через райдшеринговый сервис вы можете выбрать себе "курящий" или "некурящий" автомобиль, можно узнать, возможно ли ехать с домашними животными или нет. Один из таких ресурсов, Blablacar, и вовсе предлагает выбрать попутчика по уровню "болтливости". Кроме того, после каждой поездки вы оцениваете спутника в рейтинге. При этом нельзя просто так зайти и проголосовать, тем самым накручивая оценки.

А как на Западе?

Социальные шеринговые сервисы - когда люди делят между собой какой-то товар или услуги - могут стать достойными конкурентами существующих систем. И если такие сервисы, как Airbnb, в 21 веке станут альтернативой гостиничному бизнесу, то райдшеринговые сервисы будут соревноваться за лидерство с общественными видами транспорта.

Александр, водитель: Я списывался с одной парой, которая хотела поехать из Минска в Москву. Я им сказал , что приеду прям к их адресу, ориентировочно в обед. Но я долго простоял на таможне, и в итоге, когда приехал к ним, в Минск, потерял часа 3 времени. Я списывался с одной парой, которая хотела поехать из Минска в Москву. Я им сказал , что приеду прям к их адресу, ориентировочно в обед. Но я долго простоял на таможне, и в итоге, когда приехал к ним, в Минск, потерял часа 3 времени. Звонил-звонил им в дверь - никто не открыл. Так как по Белоруссии ехал без интернета и без связи, то последний раз писал им на границе. Вот они они меня и не дождались. В целом, сам по себе райдшеринговый сервис - задумка интересная. Правда я бы его немного доработал. А вообще не для русского менталитета такие вещи. У нас люди всего боятся и везде маньяки. А в Европе это норма.





Первый райдшеринговый сервис - Blablacar - появился восемь лет назад во Франции. А на сегодняшний день придумавшая его организация предоставляет услуги уже в 12 странах Европы, и общее количество ее пользователей составляет 9 миллионов человек. В России и на Украине подобный сервис появился пять лет назад, однако особенно активно стал развиваться именно в последний год.

К "совместным поездкам" могут присоединиться все, у кого есть интернет. Основные пользователи - это люди в возрасте от 22 до 35 лет, то есть в целом довольно молодая аудитория, пользующаяся компьютером или смартфоном.

В других странах также активно идет сотрудничество райдшеринговых сервисов и различных фестивалей. Так, во Франции недавно проходило мероприятие, где пользователям ресурса коллективных поездок выделили отдельную площадку для парковок автомобилей, где могли парковаться только те, кто ехал через этот сервис. Площадка стала пользоваться большой популярностью: люди специально находили попутчиков, так как знали, что на фестивале им будет негде остановиться, и таким образом экономили на парковке.

"Мосгорсправка": Памятка туристам на случай внештатных ситуаций

Развитие сервиса, по предположениям маркетологов, в России могло тормозиться из-за особенностей менталитета, чрезмерной закрытости людей. Однако уже в первые месяцы работы одного из сервисов число его пользователей в РФ и на Украине составило 250 тысяч человек, что стало самым успешным стартом среди всех стран, где работали райдшеринговые сервисы.

В Германии, Испании и Франции райдшеринг стал почти что альтернативой общественному транспорту. Именно поэтому практически каждые выходные в Барселоне, Мадриде, Париже таксисты проводят забастовки против таких сервисов: люди повально отказываются от использования официальных такси в пользу "частных попутчиков". Впрочем, рынок не победить - и райдшеринг со временем встроится в существующую систему, а всем прочим ее участникам уже сейчас можно смириться с этой идеей.