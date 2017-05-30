Кто следующий: опубликован рейтинг возможных смертей из новой "Игры престолов"

Фото: Zuma\HBO

Рейтинг потенциальных смертей из новой "Игры престолов" появился в Сети. Он был опубликован на сайте Mashable.

В хит-парад вошли имена семи героев популярного сериала – по числу серий в новом сезоне, премьера которого назначена на 16 июля.

На первом месте списка "претендентов на вылет" оказалась злодейка Серсея, узурпировавшая Железный трон. Также в тройку лидеров вошли интриган Мизинец и предатель Тирион. Рейтинг был составлен на основе анализа событий предыдущих сезонов и количества потенциальных врагов у каждого из героев.

Ранее сообщалось, что в Сети появился первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов", который за сутки посмотрели 61 миллион человек.