Стартовал второй сезон "Последователей"

"Афиша": 20 января стартовал второй сезон сериала "Последователи"

Поклонники "Последователей" (The Following) дождались премьеры второго сезона кровавого сериала с Кевином Бейконом в главной роли. Первый из новых эпизодов показали на американском телеканале FOX 20 января.

Снимает картину режиссер "Дневников вампира" (The Vampire Diaries) и "Декстера" (Dexter) Маркос Сига - что обеспечивает ей популярность среди любителей этих сериалов. Большинство тех, кто с замиранием сердца следил за жизнью кровавого убийцы Декстера, с радостью восприняли появление многосерийной ленты про нового безумного маньяка.

"Последователи" повествуют страшную историю сбежавшего из тюрьмы серийного убийцы и агента, который охотится за ним. Выясняется, что маньяку (который, к слову, является бывшим профессором колледжа) удалось создать собственную социальную сеть убийц-последователей, готовых выполнить любую его команду. Они даже сумели вытащить своего "главаря" из-за решетки.

Количество жертв по ходу развития событий неуклонно растет, причем выясняется, что все убийства таинственным образом связаны с агентом Харди – тем человеком, который пытается поймать основателя соцсети маньяков.

Выход следующего эпизода второго сезона намечен на конец февраля.