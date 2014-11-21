Форма поиска по сайту

21 ноября 2014, 12:06

Культура

Стала известна дата премьеры спин-оффа "Во все тяжкие"

Фото: страница сериала на Facebook

Американский телеканал AMC озвучил дату премьеры спин-оффа "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Первый эпизод драмы про адвоката Сола Гудман "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul) выйдет на экраны 8 февраля, а второй - 9. Затем новые серии будут показывать раз в неделю.

"Мы собираемся представить миру Джеймса МакГилла. Поклонникам "Во все тяжкие" он знаком под именем Сола Гудмана, но очень скоро зрители узнают, что этот человек был не только главным адвокатом Альбукерке, но и кем-то еще", - цитирует The Hollywood Reporter президента AMC Чарли Коллиера.

Первый сезон драмы будет состоять из десяти эпизодов, а второй, который выйдет в начале 2016 года, - из 13.

Над "Лучше звоните Солу" работает Винс Гиллиган, создатель "Во все тяжкие". Исполнительным продюсером стал Питер Гулд, который продумал характер Сола. Адвоката играет Боб Одинкерк.

"Лучше звоните Солу" сначала анонсировался как приквел "Во все тяжкие", однако затем стало известно, что сериал расскажет о событиях, развернувшихся не только до, но также во время и после нашумевшей истории о варщике мета.

Зритель, таким образом, сможет вновь встретиться с героями "Во все тяжкие" - в том числе, вполне возможно, и с его главным действующим лицом, Уолтером Уайтом. Впрочем, спин-офф не будет полностью "держаться" на возвращении Уайта и его коллеги Джесси Пинкмана. По словам создателей, это будет отдельное шоу с собственной историей, "растянутой" во времени.

История о бывшем химике, который, выяснив, что болен раком, с горя решил пуститься во все тяжкие и начать варить мет, стартовала на телеканале AMC в 2008 году. Финальный эпизод сериала вышел в начале сентября 2013 года. За это время криминальная драма подтвердила свой статус киношедевра, удостоившись семи премий "Эмми", одна из которых была вручена в номинации "Лучший драматический сериал".

Сериал "взорвал" мир - причем потряс как рядовых зрителей, так и профессионалов. Например, актер Энтони Хопкинс, посмотрев криминальную эпопею запоем, даже написал исполнителю главной роли Брайану Крэнстону письмо, в котором выразил свое восхищение талантливой командой Breaking Bad.

