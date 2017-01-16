Стали известны подробности о продолжении "Игры престолов"

Фото: hbo.com

Создатели "Игры престолов" планируют отказаться от известных зрителям актеров при съемках продолжения сериала, сообщает издание Entertainment Weekly.

Новости о планах HBO продлить зрительское удовольствие появились в конце декабря 2016 года. Сейчас в них начала появляться конкретика.

Программный директор американского транслирующего сериал телеканала HBO Кейси Блойс рассказал о планах создания продолжения ставшей культовой саги. По его словам, наиболее вероятным видится приквел (фильм, предваряющий события основной истории), в котором будут действовать новые персонажи.

Блойс также сообщил, что телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона "Игры престолов".

"Они до сих пор обдумывают новые эпизоды. Я возьму столько, сколько они захотят сделать", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в последнем сезоне будет шесть эпизодов. Съемки начнутся в сентябре 2017 года, на экраны он выйдет в 2018-м. В настоящее время продолжаются съемки седьмого, предпоследнего сезона. Они закончатся в феврале.

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" намечена на 25 июня 2017 года, в нем будет семь серий.