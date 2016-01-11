Леонардо Ди Каприо получил премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Выживший"

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В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения кинонаграды "Золотой глобус", триумфаторами которой стали фильмы "Выживший" и "Марсианин".

Статуэтку в номинации "Лучший актер драматического фильма" взял Леонардо Ди Каприо за роль в драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший", а сам Иньярриту был признан лучшим режиссером.

Премию за лучший сценарий вручили Аарону Бенджамину Соркину, автору сценария картины "Стив Джобс". Фильм "Марсианин" получил "Глобус" в номинации "Лучшая комедия / мюзикл". "Золотой глобус" за лучшую женскую драматическую роль завоевала Бри Ларсон за роль в драме "Комната". В борьбе за звание лучшей актрисы в драматической картине также были представлены Кейт Бланшет и ее партнерша по фильму "Кэрол" Руни Мара, Сирша Ронан ("Бруклин") и Алисия Викандер ("Девушка из Дании").

Золотые статуэтки за роль второго плана получили Кейт Уинслет за "Стива Джобса" и Сильвестр Сталлоне, сыгравший в фильме "Крид: Наследие Рокки". Среди анимационных фильмов победила "Головоломка" студии Pixar. А лучшим композитором стал Эннио Морриконе, написавший музыку к вестерну Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Леди Гага получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Американской истории ужасов".

Американская премия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кинофильмы и телевизионные картины. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде и считается второй по значимости премией после кинематографической премии "Оскар".