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Сериалы

09 июля 2014, 17:34

Сериал-хоррор "Штамм" режиссера Гильермо дель Торо стартует 13 июля

сериалы ужасы вампиры штамм хорроры Гильермо дель Торо

Фото: facebook.com/TheStrainFX

13 июля на американском телеканале FX стартует новый сериал-хоррор про вампиров "Штамм" (The Strain). Режиссером выступил Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хронос"). Он же является автором романа, который лег в основу многосерийной картины.

Сюжет ужастика завязан на внезапном появление вампиров в аэропорту Нью-Йорка. Здесь совершает посадку трансатлантический лайнер с мертвыми пассажирами, которые оказываются вовсе не покойниками, а исчадиями ада. Трейлер картины можно посмотреть тут.

Роман "Штамм" дель Торо написал в соавторстве с Чаком Хоганом. По собственному признанию Гильермо, помощь Хогана потребовалась потому, что у самого дель Торо всегда лучше выходили сценарии и короткие рассказы - но не романы.


Кстати, с рекламным постером "Штамма", на котором изображен человеческий глаз с вылезающим из него червем, произошла примечательная история. Он показался некоторым американцам настолько отвратительным, что телеканал FX был вынужден снять его с некоторых городских билбордов после многократных жалоб людей на тошноту, которую они чувствовали при взгляде на картинку.

А еще, как писали некоторые западные издания, "постер оказался настолько отвлекающим, что некоторые водители наверняка могли разбить машины, засмотревшись на него".

Фото: facebook.com/TheStrainFX

В первый сезон сериала вошли 13 эпизодов по 60 минут каждый.

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