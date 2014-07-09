Сериал-хоррор "Штамм" режиссера Гильермо дель Торо стартует 13 июля

Фото: facebook.com/TheStrainFX
13 июля на американском телеканале FX стартует новый сериал-хоррор про вампиров "Штамм" (The Strain). Режиссером выступил Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хронос"). Он же является автором романа, который лег в основу многосерийной картины.
Сюжет ужастика завязан на внезапном появление вампиров в аэропорту Нью-Йорка. Здесь совершает посадку трансатлантический лайнер с мертвыми пассажирами, которые оказываются вовсе не покойниками, а исчадиями ада. Трейлер картины можно посмотреть тут.
Кстати, с рекламным постером "Штамма", на котором изображен человеческий глаз с вылезающим из него червем, произошла примечательная история. Он показался некоторым американцам настолько отвратительным, что телеканал FX был вынужден снять его с некоторых городских билбордов после многократных жалоб людей на тошноту, которую они чувствовали при взгляде на картинку.
А еще, как писали некоторые западные издания, "постер оказался настолько отвлекающим, что некоторые водители наверняка могли разбить машины, засмотревшись на него".
Фото: facebook.com/TheStrainFX
В первый сезон сериала вошли 13 эпизодов по 60 минут каждый.