Опубликован постер нового сезона "Игры престолов"

Фото: hbo.com
Телеканал HBO представил официальный постер нового, седьмого сезона сериала. Издание Entertainment Weekly опубликовало изображение в максимальном разрешении.
На постере изображены символы сериала – лед и пламя. Появление плаката может означать, что до публикации официального тизера осталось не больше двух недель.
7 марта в сети появились короткие видео со съемочной площадки сериала. Ролики опубликованы в фанатском твиттере OzofThrones.
Один ролик демонстрирует меч девы-воительницы Бриенны Тарт. Второе видео представляет собой съемку процесса гримирования актрисы Лины Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер.
Wow... just caught another #GameofThrones S7 #InProduction teaser. Promise I'm not making this shit up. @WatchersOTWall pic.twitter.com/cw4S4KdjnB— Oz (@OzofThrones) 6 марта 2017 г.
Седьмой сезон сериала станет предпоследним. Он будет состоять из семи эпизодов. Премьера состоится в июле.
О восьмом, последнем сезоне саги известно немного. По словам программного директора HBO Кейси Блойса, телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона "Игры престолов".
Сериал был удостоен многих престижных наград, в том числе 26 премий "Эмми", трижды премии "Хьюго" за лучшую постановку, а также премии Пибоди.