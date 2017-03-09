Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2017, 15:29

Культура

Опубликован постер нового сезона "Игры престолов"

Фото: hbo.com

Телеканал HBO представил официальный постер нового, седьмого сезона сериала. Издание Entertainment Weekly опубликовало изображение в максимальном разрешении.

На постере изображены символы сериала – лед и пламя. Появление плаката может означать, что до публикации официального тизера осталось не больше двух недель.

7 марта в сети появились короткие видео со съемочной площадки сериала. Ролики опубликованы в фанатском твиттере OzofThrones.

Один ролик демонстрирует меч девы-воительницы Бриенны Тарт. Второе видео представляет собой съемку процесса гримирования актрисы Лины Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер.

[html]


[/html]
Седьмой сезон сериала станет предпоследним. Он будет состоять из семи эпизодов. Премьера состоится в июле.

О восьмом, последнем сезоне саги известно немного. По словам программного директора HBO Кейси Блойса, телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона "Игры престолов".

"Игра престолов" – популярный фэнтези-сериал канала HBO, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина.

Сериал был удостоен многих престижных наград, в том числе 26 премий "Эмми", трижды премии "Хьюго" за лучшую постановку, а также премии Пибоди.

сериалы Игра престолов HBO

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика