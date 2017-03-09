Опубликован постер нового сезона "Игры престолов"

Фото: hbo.com

Телеканал HBO представил официальный постер нового, седьмого сезона сериала. Издание Entertainment Weekly опубликовало изображение в максимальном разрешении.

На постере изображены символы сериала – лед и пламя. Появление плаката может означать, что до публикации официального тизера осталось не больше двух недель.

7 марта в сети появились короткие видео со съемочной площадки сериала. Ролики опубликованы в фанатском твиттере OzofThrones.

Один ролик демонстрирует меч девы-воительницы Бриенны Тарт. Второе видео представляет собой съемку процесса гримирования актрисы Лины Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер.

[/html]Седьмой сезон сериала станет предпоследним. Он будет состоять из семи эпизодов. Премьера состоится в июле.

О восьмом, последнем сезоне саги известно немного. По словам программного директора HBO Кейси Блойса, телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона "Игры престолов".