07 октября 2015, 19:09

Культура

В интернете появился тизер нового спецвыпуска сериала "Шерлок"

Фото: facebook.com/Sherlock.BBCW

Компания "Би-би-си" выпустила новый тизер специального выпуска сериала "Шерлок".

В коротком видеоролике можно увидеть Бенедикта Камбербэтча, рассматривающего что-то с фонариком. Сюжет идет всего 10 секунд, но поклонники фильма во всем мире мгновенно начали публиковать его на своих страницах в соцсетях.

Напомним, премьера специального викторианского выпуска сериала "Шерлок" состоится до конца этого года. Его трейлер был показан на конвенте любителей комиксов Comic-Con в Сан-Диего.

Первый показ ленты состоится не только на телеэкранах, но и в кинотеатрах.

Видео: [URLEXTERNAL=https://youtu.be/s6f3X7uVD84]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: BBC
