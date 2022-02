Бенедикт Камбербэтч сыграет Доктора Стрэнджа в новом фильме Marvel

Бенедикт камбербэтч. Фото: imdb.com

Подтвердились слухи о том, что Бенедикт Камбербэтч, известный по роли в британском сериале "Шерлок" (Sherlock), сыграет главного героя новой ленты Marvel "Доктор Стрэндж" (Doctor Strange). Студия официально объявила о заключении контракта с актером.

"Камбербэтч покажет зрителям, что именно делает Доктора Стрэнджа уникальным и цельным персонажем", - цитирует президента студии Marvel Кевина Фейджа The Hollywood Reporter.

Культовый комикс Marvel рассказывает историю бывшего нейрохирурга, который спасает мир от зла. Впервые Стрэндж появился в 1963 году. С тем пор его можно было встретить не только в комиксах о нем самом, но также в историях о Фантастической Четверке, Человеке-Пауке, Нике Фьюри.

Marvel, как ранее сообщало M24.ru, собирается доверить экранизацию комикса о Докторе Стрэндже режиссеру ужастиков "Синистер" (Sinister) и "Шесть демонов Эмили Роуз" (The Exorcism of Emily Rose) Скотту Дерриксону.

Камбербэтч – британский театральный, теле- и киноактер, лауреат премии "Эмми" за роль Шерлока в одноименном сериале. Он также снимался в фильмах "12 лет рабства" (12 Years of Slave), "Пятая власть" (the Fifth Estate), "Игра в имитацию" (The Imitation Game). Последний выйдет в прокат в России в феврале будущего года.

В 2015 году на экраны выйдут фильмы с Камбербэтчем "Черная месса" (Black Mass) и "Затерянный город Z" (The Lost City of Z).