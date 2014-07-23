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​Смотреть онлайн на m24.ru

23 июля 2014, 19:00

Про кино: как снять научно-фантастический фильм своими силами

съемки визуальные эффекты смотреть онлайн на m24.ru научная фантастика

Фото: kinopriziv.ru

24 июля специалисты по визуальным эффектам и режиссеры расскажут киноманам о том, как самостоятельно снять научно-фантастический фильм, не располагая крупными продюсерскими средствами. Онлайн-трансляцию лекции проведет M24.ru.

Эксперты расскажут, как создаются визуальные эффекты в кино, каковы скрытые возможности домашнего компьютера и реально ли снять собственные "Звездные войны", не выходя из квартиры.

Спикерами занятия "Это фантастика! Как снять научно-фантастический фильм без голливудского бюджета: от идеи до реализации" станут глава студии визуальных эффектов Pixel Bears, супервайзер визуальных эффектов (принимал участие в работе над проектами "Волкодав", "Параграф-78", "1612", "Особо опасен", "Черная молния", "Август. Восьмого", "Сталинград") Дмитрий Широков, а также режиссеры короткометражек Антон Уткин и Виктор Горбачев.

Желающим посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться. Вход на лекцию бесплатный.

  • Когда: 24 июля в 19.00
  • Кто: режиссеры и специалисты по визуальным эффектам
  • О чем: о масштабном кино
  • Кому смотреть: поклонникам научной фантастики и потенциальным режиссерами


Начало трансляции - в 19.00. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.

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