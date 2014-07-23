Про кино: как снять научно-фантастический фильм своими силами

Фото: kinopriziv.ru

24 июля специалисты по визуальным эффектам и режиссеры расскажут киноманам о том, как самостоятельно снять научно-фантастический фильм, не располагая крупными продюсерскими средствами. Онлайн-трансляцию лекции проведет M24.ru.

Эксперты расскажут, как создаются визуальные эффекты в кино, каковы скрытые возможности домашнего компьютера и реально ли снять собственные "Звездные войны", не выходя из квартиры.

Спикерами занятия "Это фантастика! Как снять научно-фантастический фильм без голливудского бюджета: от идеи до реализации" станут глава студии визуальных эффектов Pixel Bears, супервайзер визуальных эффектов (принимал участие в работе над проектами "Волкодав", "Параграф-78", "1612", "Особо опасен", "Черная молния", "Август. Восьмого", "Сталинград") Дмитрий Широков, а также режиссеры короткометражек Антон Уткин и Виктор Горбачев.

Желающим посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться. Вход на лекцию бесплатный.

Когда: 24 июля в 19.00

24 июля в 19.00 Кто: режиссеры и специалисты по визуальным эффектам

режиссеры и специалисты по визуальным эффектам О чем: о масштабном кино

о масштабном кино Кому смотреть: поклонникам научной фантастики и потенциальным режиссерами



Начало трансляции - в 19.00. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.