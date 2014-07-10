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Культура

10 июля 2014, 12:28

Гильермо дель Торо снимет "скромный" черно-белый фильм

съемки кино Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо. Фото: imdb.com

Режиссер блокбастеров "Лабиринт Фавна" (El Laberinto del fauno), "Тихоокеанский рубеж" (Pacific Rim) и "Хеллбой" (Hellboy) Гильермо дель Торо намерен снять малобюджетный черно-белый фильм. К съемках "скромной" картины он приступит в феврале-марте будущего года.

Дель Торо заявил в интервью изданию Collider, что у нового фильма уже есть название, но разглашать его он пока не будет. "Я предпочитаю делать свои проекты, показывать их зрителям и уже потом говорить о них. Думаю, лучше если люди узнают, что это за фильм и откуда он взялся, уже тогда, когда он выйдет", - пояснил свою позицию режиссер.

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Отвечая на вопрос о том, "впишется" ли свежая работа в предыдущую фильмографию дель Торо, режиссер отметил, что в ленте будет фигурировать некое "существо".

По словам дель Торо, задействовать много актеров в проекте он не планирует. Он добавил, что хотел бы видеть в своем фильме Джона Херта ("Человек-слон", "Чужой", "Меланхолия"), а также некую не слишком известную актрису.

На 2017 год также запланирован выход фильма "Тихоокеанский рубеж 2". Дель Торо выступил как режиссер, продюсер и сценарист.

Кроме того, как ранее сообщал M24.ru, 13 июля на американском телеканале FX стартует сериал Гильермо дель Торо "Штамм" (The Strain). Хоррор расскажет о вампирах, внезапно объявившихся в аэропорту Нью-Йорка. Дель Торо не только снял многосерийную картину, но и написал книгу, на которой она основана.

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